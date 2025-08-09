Así ha quedado el interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba tras el incendio registrado este viernes

El Cabildo Catedral de Córdoba y las distintas instituciones locales han comenzado a evaluar los daños ocasionados por el incendio que ayer afectó a la Mezquita-Catedral y que puso en vilo a toda la ciudad.

El deán Joaquín Alberto Nieva aseguró este sábado en rueda de prensa que el daño es "muy pequeño", ya que lo ha acotado es una superficie de unos 25 metros cuadrados para los 23.000 metros cuadrados que suma el total del edificio.

En su comparecencia, el deán, en la que ha estado acompañado por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el obispo emérito del templo, Demetrio Fernández, ha querido enfatizar que “es totalmente segura la visita y la celebración del culto”.

La visita a la Mezquita Catedral no entraña ningún riesgo

Las estancias cercadas por las llamas y el humo han sido la capilla del Espíritu Santo y la de San Nicolás, pero afortunadamente “no se han afectado de momento”, limitándose los daños a la bóveda gótica restaurada recientemente.

Igualmente, las piezas de arte afectadas han sido según el deán “obras escultóricas, pictóricas o retablísticas”, sobre todo “la caída de alguna imagen que se ha desprendido del retablo como el cuadro de la Virgen con el Arcángel del Ático del retablo de la Encarnación”.

La extinción por agua ha provocado también un humo que ha opacado algún tramo del techo del templo, aunque Nieva ha querido exceptuar y relativizar: "el humo es muy aparatoso”.

En lo que se refiere a coste de la recuperación, el deán ha preferido esperar a la valoración por los arquitectos conservadores.