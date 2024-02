El ejercicio planteado el 21 de diciembre por el capitán al mando del regimiento de infantería "La Reina 2", en el marco de los ejercicios ALFA PBI, se ha realizado un total de tres veces más en los últimos dos años. Uno de ellos, ejecutado por el mismo capitán al mando aunque, en aquella ocasión, todo el personal era veterano.

Según la información recogida por la Guardia Civil en su atestado policial, esas tres actividades de pasos de agua se realizaron en junio y octubre de 2022; y en septiembre de 2023. Los dos primeros, liderados por otros capitanes, contaron ambos con ambulancias con dos sanitarios presentes en la zona de vadeo, mochilas estanqueizadas y línea de vida completa con doble cuerda y arneses, jalonada al inicio, mitad y final.

En el caso de la actividad previa ejecutada por el capitán investigado ahora, tampoco había ambulancia, aunque sí se especifica que se encontraba allí una persona con formación sanitaria del Ejército de Tierra. En su caso, no se especifica ninguna otra medida de seguridad.

Los antecedentes similares remitidos por el Estado Mayor y recogidos en las diligencias iniciales indican que, en el año 2018, se llevó a cabo un ejercicio en el mismo pantano, pero se utilizaron como medidas de seguridad embarcaciones Zodiac para apoyo y rescate, personal y tendido de una línea de vida con mosquetones y arneses.

El ejercicio en cuestión no cuenta con un manual de seguridad y procedimiento

No existe, a día de hoy, ningún protocolo específico en vigor que ponga negro sobre blanco qué medidas de seguridad concretas hay que poner en marcha cuando se realiza un ejercicio de cruce de río o similar durante unas maniobras militares. La Policía Judicial de Córdoba lo ha concluido así en su atestado, al que ha accedido COPE, que ha sido entregado al Juzgado Togado Militar de Sevilla -por el momento, a cargo del caso de los dos militares fallecidos en Cerro Muriano hasta que decida definitivamente la Audiencia Provincial-. Sí existe guía de seguridad y de límites establecidos para otros ejercicios como actividades de tiro o explosivos, lanzamiento de paracaidistas o de buceo.

Cuestiones como la existencia de una línea de vida de características adecuadas o la lejanía a la que se encontraba la ambulancia y los servicios sanitarios en el momento de los hechos, están siendo investigadas a petición de las acusaciones particulares de ambos militares fallecidos.

La Guardia Civil ha analizado un total de 21 manuales de procedimiento en vigor en el MADOC (Mando de Adiestramiento y Doctrina), de los que se desprende que "no existe ninguno donde se identifique ningún procedimiento detallado de cómo efectuar un paso de curso de agua para personal desembarcado y de cuáles pudieran ser sus medidas de seguridad". Solo se contempla esta actividad en un manual de adiestramiento, el MA-100 Subgrupo Táctico Acorazado/Mecanizado, que especifica el paso con infantería desmontada (sin vehículo) "de escasa entidad", pero no "cómo" debe de hacerse. Esa "escasa entidad", según se desprende de parte del atestado, "podría ser de una anchura que no superase en ningún caso los cien metros". Además, en la Norma Técnica actualizada del año 2021, tampoco se contempla expresamente la necesidad de apoyo sanitario para este tipo de actividades.

Es por ello que, al no existir normas claras de seguridad, tampoco hay un procedimiento expreso que indique la suspensión del ejercicio por parte del capitán del regimiento. No obstante, sí se recoge en el artículo 57 del Real Decreto 96/2009 para Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, que "el militar que ejerza mando considerará la vida de sus subordinados como valor inestimable y no los expondrá a mayores peligros que los exigidos por el cumplimiento de la misión".

Qué se ha hecho en ocasiones anteriores

Para estas actividades, la unidad generalmente cruza con una cuerda de seguridad que fija inicialmente en el punto de entrada al curso de agua y en el punto de salida. "Esta técnica es más importante cuanta más corriente pueda llevar el curso de agua. Asimismo, también es habitual emplear elementos auxiliares de flotabilidad que sirvan de apoyo complementario", recoge el atestado.