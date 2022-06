Ángel Pimentel (Cs): "Está siendo la campaña electoral más fácil, lo que prometimos lo hemos cumplido"

El candidato número uno de Cs por Córdoba al Parlamento andaluz, Ángel Pimentel, ha pasado por los micrófonos de COPE asegurando que "está siendo la campaña electoral más fácil, porque hemos cumplido con todo aquello que prometimos, y eso los votantes lo van a tener en cuenta".

Este viernes Pimentel se ha reunido con la Confederación de Empresarios de Córdoba, CECO, donde han intercambiado impresiones. Según nos ha explicado el candidato naranja, "el documento reúne propuestas políticas en calidad de inversión empresarial, emprendimiento o sostenibilidad". Según Pimentel, "es neceario que nuestro partido siga apostando por la formación para el empleo como mecanismo para atajar los niveles de parados en nuestra provincia".

Según Pimentel, “el objetivo es mejorar la empleabilidad de los andaluces, así como la promoción en el trabajo. Esta formación responde a las necesidades del mercado laboral más cercano, por ello en Córdoba se desarrollarán cursos tanto en la Escuela de Joyería como, por ejemplo, en la Escuela de la Madera”. El candidato ha querido dejar clara esta apuesta por la formación para el empleo porque “a diferencia de lo que sucedió con el PSOE, ahora con Ciudadanos en el Gobierno, la Junta puede garantizar el que el dinero de la formación se va a destinar precisamente a eso, trabajando con transparencia y honestidad”. En este mismo sentido, ciudadanos ha expuesto durante la reunión con los representantes de CECO medidas como la eliminación de burocracia o la bajada de impuestos, mientras que por su parte, Antonio Díaz, presidente de CECO, ha solicitado que el próximo gobierno “se lo ponga fácil a los empresarios”.









El empleo juvenil y la figura del emprendedor

En cuanto a los jóvenes, esta semana se ha reunido con la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE), asegurando que debemos "acercar a los colegios e institutos la cultura del emprendimiento" mediante charlas y talleres, a la vez que ha defendido el apoyo de su formación a los autónomos.

Entre las líneas de trabajo, los empresarios y autónomos han trasladado al candidato "la necesidad de llevar a los colegios esa figura del emprendedor". "Es una idea fantástica llevar esa cultura del emprendimiento y que a los niños desde chicos esta fórmula les resulte familiar", ha expresado Pimentel, quien ha indicado que han propuesto que si Cs vuelve a gobernar, "esta idea se podría traducir en charlas y talleres que a través de la Consejería de Educación y del Instituto Andaluz de la Juventud se llevaran a cabo en colegios e institutos".









Desde la formación naranja han compartido propuestas como el aumento en tres años de la tarifa plana de la cuota de autónomos, así como la reducción al 30% para quienes por antigüedad ya no puedan acogerse a la tarifa plana. En este sentido, Pimentel ha subrayado que "la disminución de esa cuota es la mejor noticia para los autónomos, puesto que ese dinero que se ahorrarían podrían invertirlo a su vez en mejoras propias de la empresa, como el 'renting' de un vehículo o de un equipo informático o con la creación o actualización de una página web y de este modo ser más competitivos".

El futuro gobierno

A pesar de que las encuestas no vaticinan un buen resultado, Pimentel ha asegurado en COPE que "eso no es ningún impedimento. De hecho, está siendo la campaña más fácil, porque no tenemos que prometer nada, lo que dijimos que íbamos a hacer lo hemos cumplido". El Partido Popular busca la mayoría absoluta, aunque algunas campanas suenan con el nombre de VOX como posible socio de Gobierno. Ante esto, Ángel Pimentel ha sido contundente: "Con VOX no vamos a gobernar, somo el único partido que decimos las cosas claras. Hemos sido el muro de contención de VOX en el Parlamento Andaluz mientras decían locuras como que querían eliminar la Consejería de Asuntos Sociales... Con ellos, no".