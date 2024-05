Fórmula 1/GP Miami.- Adrian Newey, "halagado" de que Lewis Hamilton le quiera en Ferrari

MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 4 (dpa/EP)

El todavía director técnico e ingeniero jefe de la escudería de Fórmula 1 Red Bull Racing, Adrian Newey, que abandonará su cargo en el equipo en 2025, ha admitido que se siente "halagado" de que el británico Lewis Hamilton haya pedido su fichaje por Ferrari.

Newey, considerado el mayor cerebro técnico de la Fórmula 1 de su generación, será agente libre el próximo año después de que Red Bull confirmara que el ingeniero de 65 años pondrá fin a su aventura con el equipo. Hamilton, que correrá con Ferrari la próxima temporada, dijo antes del Gran Premio de Miami de este fin de semana que le gustaría que Newey también hiciera el cambio.

"Es muy amable por parte de Lewis decir eso, y me siento muy halagado. Pero en este momento quiero solo tomar un poco de descanso y ver qué pasa después", indicó el británico a Sky Sports.

Newey, que ha jugado un papel importante en 13 Campeonatos del Mundo de pilotos y en una docena de títulos de Constructores de la marca de bebida energética, es libre de unirse a otro equipo cuando deje Red Bull en el primer trimestre del próximo año, posiblemente antes de la carrera inaugural en Australia en marzo.

La salida de Newey de Red Bull se produce después de que el director del equipo, Christian Horner, fuera acusado de "comportamiento inapropiado" por una empleada. La empresa matriz de Red Bull, GmbH, le exoneró en vísperas del Gran Premio de Baréin del mes pasado y siempre ha negado las acusaciones.

Newey aseguró también que "la Fórmula 1 lo consume todo". "Llevo mucho tiempo en esto. Llega un momento en que, como dijo Forrest Gump, me siento un poco cansado. Si soy sincero, llevo un tiempo pensando en ello. Supongo que durante el invierno, y luego a medida que se han desarrollado los acontecimientos este año. Tengo la suerte de no tener que trabajar para vivir", explicó.

"Trabajo porque me gusta, y pensé que era un buen momento para dar un paso atrás, tomarme un respiro y hacer balance de mi vida. Quizá en algún momento, no sé cuándo, esté en la ducha y me diga: 'Bien, esta va a ser la próxima aventura'. Pero ahora mismo no hay ningún plan", prosiguió.

Queda por ver qué efecto tendrá la salida de Newey de Red Bull en el piloto neerlandés Max Verstappen, actual tricampeón del mundo. "Por el momento, mi futuro está dentro de Red Bull", indicó el jueves Verstappen, con contrato hasta 2028.

El viernes, el jefe de McLaren, Zak Brown, señaló que "las cosas que están pasando allí son un poco desestabilizadoras". "Es probablemente la primera ficha de dominó que cae. Mi suposición es que -la marcha de Newey- no va a ser la última, basándome en los currículums que están volando por ahí", apuntó.