Algunos directores de colegios se enteran por la prensa del anuncio de nuevas zonas de sombra

El anuncio por parte del alcalde de Córdoba, José María Bellido, que tres centros escolares tendrán sombra a través de los toldos disponibles por el Área de Infraestructuras, ha llegado por sorpresa. Es la reacción del director de uno de esos colegios públicos, Juan Gómez, concretamente el de Santos Mártires, ubicado en el Alcázar Viejo.

Gómez también es profesor de Educación Física, y nos ha explicado lo "difícil que es dar clase en el patio cuando sufrimos temperaturas tan altas como las de días atrás".

Juan nos ha explicado que "nuestro colegio es un edificio muy antiguo, de la década de los 60, con dos patios y apenas hay sombra. En uno de ellos la única sombra que hay es gracias a un ficus y un limonero. El otro, y gracias al AMPA que instalaron una carpa, podemos tener algo de sombra. Pero se hace muy difícil dar las clases de Educación Física cuando llega meses como los que estamos viviendo, donde la temperatura al sol es de 37 o de 38 grados. Ya ni que decir cuando llega el mes de mayo. Es insoportable y sin sombra mucho más".





DEMANDA DEL AMPA





La demanda de hace semanas por parte de padres del AMPA de 20 centros educativos, está consiguiendo que se le esté danto respuesta. Todos los años la asociación de padres se quejan de las altas temperaturas que tienen que soportar los más pequeños, en muchos casos incluso dentro de clase. Pero el problema se agrava cuando no existe sombras a la hora del recreo.





COLABORACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES





El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha destacado este martes la labor con la Junta de Andalucía para propiciar sombras a los niños de los colegios de la capital ante las altas temperaturas y ha defendido trabajar en un plan de sombras "a más largo plazo". El regidor ha comentado que "los toldos en los colegios es una competencia compartida, como muchas", pero "más allá de quién sea competencia o no, es algo que hay que hacer, porque los niños no entienden de competencias", ha aclarado. Así, ha valorado que "desde la Delegación de Infraestructuras se trabaja con la Delegación de Educación de la Junta para ver si se pueden aprovechar incluso parte de los toldos que no se van a poner en las calles para ponerlos en colegios".

Mientras, ha analizado que "hay un cambio climático" y los colegios se construyeron sin sombras, pero "han cambiado las circunstancias y los calores que se soportan se adelantan y ahora coinciden más con el curso escolar", de modo que "evidentemente hay que reaccionar", ha mantenido el primer edil.