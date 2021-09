El alcalde de Córdoba, visita la nueva tienda de Lidl en carretera de Trassierra

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha visitado esta mañana la nueva tienda de Lidl en la ciudad, ubicada en la carretera de Trassierra, que abrió sus puertas el pasado 5 de agosto. Acompañado de la directora regional de Lidl en Andalucía, Sophie Chatel, Bellido ha recorrido las instalaciones del nuevo centro, que desde su apertura está teniendo una gran acogida entre los cordobeses.

Según ha destacado José María Bellido, “es importante la apuesta que Lidl hace por la ciudad de Córdoba con la apertura de este nuevo establecimiento en una nueva zona de expansión de la ciudad, incrementando oferta, generando actividad y puestos de trabajo en la ciudad en estos momentos fundamentales de reactivación económica”.

Por su parte, la directora regional de Lidl en Andalucía ha mostrado su satisfacción por la buena acogida que ha tenido este tercer supermercado en Córdoba capital y ha destacado su compromiso para seguir creciendo en los próximos años en la ciudad y crear puestos de trabajo de calidad. Según ha señalado, “nuestro objetivo de expansión en la provincia de Córdoba se centra en acercar cada día más nuestra oferta a los consumidores y apostar por el proveedor local”.

Entre los productos más consumidos por los cordobeses en su primer mes de actividad, se encuentran las frutas y verduras andaluzas (tomates, calabacín, zanahoria, etc.), los frutos secos (como pistachos y nueces), el pan (destacando sus versiones integrales como el panecillo 100% integral, la viena andaluza integral o la barra rústica integral), la bollería (croissant y napolitanas), así como los lácteos y cervezas.





SOSTENIBILIDAD





El nuevo centro ha sido diseñado y construido bajo los más altos estándares de sostenibilidad e incorpora distintas medidas de eficiencia para reducir su consumo energético. Asimismo, en el aparcamiento se han instalado dos puntos para la recarga gratuita de vehículos eléctricos, a disposición de los clientes durante el horario comarcal.

La compañía ofrece en la actualidad más de 30 puntos de recarga en sus tiendas de Andalucía, siendo los de Trassierra los primeros que implementa en la ciudad.





PROMOCIONES





Con motivo de la reciente apertura, Lidl inicia el mes de septiembre con promociones especiales en la tienda y, además, sorteará desde hoy jueves y hasta el sábado 11 de septiembre una compra completa.

Sus clientes podrán participar en el popular sorteo “3 Minutos de Oro” y recorrer la tienda durante ese tiempo para llenar su carro de forma gratuita. Para poder participar solo será necesario registrarse en un formulario que se entregará a la salida de la tienda. En las distintas cajas se repartirá una tarjeta con un código QR para introducir los datos y optar al premio. El afortunado tendrá tres minutos para recorrer la tienda y hacerse con los productos que quiera. El último ganador, en el municipio de Dos Hermanas, consiguió llenar su carro de forma gratuita por casi 500 euros.

Durante una semana (del 9 al 15 de septiembre) también se sortearán hasta 2.500 euros en cupones de compra gratis de hasta 50 euros entre todos los clientes que realicen sus compras a través de la app Lidl Plus. Además, para los clientes no registrados en la app, la cadena regala un Cupón extra de 3€ de bienvenida en la siguiente compra al descargar la app del 9 al 22 de septiembre. Entre las ventajas de Lidl Plus se encuentran los cupones de descuento semanales, los sorteos y premios, así como los beneficios con marcas amigas (ahorro en gasolina, viajes y salud), entre otros.

Y para los seguidores de la cosmética natural, durante el fin de semana se ofrecerá asesoramiento personalizado a los clientes sobre las nuevas líneas Veganas y 100% naturales de Lidl por una profesional jueves, viernes y sábado (9:00 -14:00 y 18:30 - 21:30).

La apuesta de Lidl por Córdoba y Andalucía Lidl mantiene desde hace años una firme apuesta por Córdoba y por Andalucía. La cadena compra de forma habitual a cerca de 80 empresas agroalimentarias de la región y de la propia provincia. Actualmente en el surtido se incluyen varios productos 100% cordobeses, como quesos gourmet de la Sierra Subbética, vinos blancos de la DO Montilla-Moriles, picos, embutidos, licores y aceites premium de oliva virgen extra.

A día de hoy, la compañía Lidl suma 9 puntos de venta en la provincia de Córdoba, donde ya cuenta con más de 150 empleados directos. Gracias a su actividad en la provincia, la cadena de supermercados genera más de 1.300 empleos entre directos, indirectos e inducidos (un 0,45% del total) y aporta más de 64 millones de euros anuales al PIB (un 0,47% del total), según datos de PwC.