AUDIO #EscuelaDeRadio Reales Escuelas La Inmaculada - Temporada 13 Episodio 09

Los alumnos de 6º A de las Reales Escuelas La Inmaculada han disfrutado de una jornada en la que han descubierto cómo se prepara y se emite un programa de radio. Lo que al principio parecía un estudio lleno de luces y aparatos, se transformó en un espacio donde cada detalle importa y donde comunicar requiere atención, colaboración y entusiasmo.

Durante la visita, estos jóvenes exploradores comprendieron que la radio no es solo hablar frente a un micrófono: implica investigar, organizar la información y explicarla con claridad. Aprendieron que escuchar con interés es tan valioso como formular preguntas inteligentes y que el trabajo en equipo es clave para que la información llegue de forma eficaz.

En un mundo donde los contenidos se multiplican y es fácil perderse entre ellos, los estudiantes valoraron el papel de la radio y de los medios responsables para ayudarnos a entender la realidad. Su curiosidad, sus preguntas y su implicación muestran que la comunicación del mañana tiene un futuro prometedor. Porque cuando se unen ilusión y responsabilidad, la experiencia no solo enseña: deja una huella que inspira y motiva.