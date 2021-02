Punto de partido superado (2-1)

El Córdoba ganó en El Arcángel tras un mes sin hacerlo merced a un tanto en el minuto 88 del joven Luismi Redondo. Lo hizo tras un duelo tremendamente tenso y en el que los blanquiverdes sufrieron mucho ante el líder de la categoría.

Pablo Alfaro introdujo cuatro cambios en su once con respecto al equipo que perdiera frente al Sevilla Atlético -Edu Frías, Bernardo Cruz, De las Cuevas y Traoré- y dispuso un 4-2-3-1 con Ródenas cayendo a la posición de interior diestro. Enfrente, un Linares que deseaba la pelota y que no encontró demasiada oposición para hacerlo porque su rival prefería salir lo más rápido posible al contragolpe. El exceso de ímpetu en las entradas de los cordobesistas ya les había cargado con dos tarjetas antes de que en el minuto 12 Nahuel aprovechara un pelotazo en largo de la defensa para plantarse delante de Razak y batirle de potente chut.

El Linares no perdió el temple y siguió buscando su fútbol, especialmente incidiendo en el costado zurdo de su ataque para buscar la expulsión de Farrando y, sin embargo, el empate llegó en una acción por la otra banda culminada con un centro de Fran Carnicer que, tras un primer intento de Hugo Díaz, envió a la red Fran Lara en el 27’.

El choque fue perdiendo intensidad conforme se acercaba al descanso y, tras la reanudación, Alfaro dio entrada a Willy por Piovaccari mientras que Alberto González colocó a Julio Gracia e Irizo en los lugares de Fran Morante y Peque.

La pelota durante la segunda mitad fue casi por completo de color azulillo, teniendo hasta dos ocasiones muy claras -especialmente un chut de Chendo que sacó con una gran parada Edu Frías- y un gol anulado por fuera de juego de Sanchidrián.

Y en el minuto 88, un pelotazo largo sirvió para que Luismi Redondo, al límite del fuera de juego, obrara el vital 2-1 que mantiene a los blanquiverdes vivos en su lucha por ascender a Segunda.

Tras la decimoquinta jornada, el Córdoba es cuarto igualado a puntos (23) con el Sevilla Atlético, a tres de UCAM y a cuatro del líder Linares. El próximo fin de semana el equipo blanquiverde descansará.

También te puede interesar:

-González Calvo avisa a la plantilla: “El que no esté preparado, que lo diga y se quede en casa”

-Tocado y ¿hundido? (1-0)