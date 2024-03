Opinión: Los Divinos

“Y no existen los destinos. Ni siquiera los divinos. Desafinan los metales. Sin principios ni finales. La ciudad se queda sola. Y nadie me da bola. Hoy es hoy. Ayer fue hoy, ayer”

(“Los divinos”, de Andrés Calamaro)

Cada uno tiene sus cosas. Yo siempre vuelvo a Calamaro para explicarme las cosas. Antes leía a Ciorán, pero lo estoy dejando. Cuando Simo nos puso el cuerpo del revés en Castalia se perfiló ante el Córdoba un nuevo horizonte. La Primera Federación es el sitio donde el hambre se cura con algarrobas camufladas de cacao y la ficción de los graderíos ilusionados se confunde con el miedo atroz a la inmanencia. Estar en este limbo entre la Segunda B y el fútbol profesional únicamente tiene sentido desde la premura. Salvo los equipos filiales y los que tratan de hacerse un hueco en la historia del deporte en su ciudad, los otros cuarenta aspiran a crecer dando el salto a Segunda. No me creo que, por ejemplo, en San Fernando, Mérida o Melilla no pensaran al comienzo en el play-off como una opción tan descabellada. El que baja de categoría lo hace, casi siempre, pensando en que lo mismo que desciende bien podría estar peleando entre los cinco primeros (véase el caso del Atlético Baleares).

Por eso la Primera Federación es una división tan compleja y divertida. Y con tantos matices. Decía Wilde que es mejor ser guapo que ser bueno y es peor ser feo que malo. El Córdoba de Iván Ania lleva toda la temporada mirándose en el espejo mágico y preguntándose si es el más bello del grupo. Sin alzar la voz. Desde un discreto segundo plano. Como animador de una fiesta a la que no estaba invitado. “Los dos no van a caer”, pensaba hace unas semanas cuando me preguntaban por el destino de los divinos y el de los mortales.

Pero el tiempo ha ido convirtiendo la arena en perla y la ha recubierto de diamante. El Córdoba pega duro y encaja bien. Ha superado lesiones, enfermedades, estrecheces y golpes anímicos. Ha remado durante meses sumergido en el mar de dudas que dejó la 22-23. Las suspicacias -lógicas- han dado paso a una ilusión sorda en una ciudad que, una vez más, demuestra que únicamente entiende de éxitos consumados.

El cordobesismo se mueve ahora en la frontera fina que separa el éxito de la gloria. Ser primero o ser segundo apenas cambia un par de letras de un verbo: Subir o sufrir. Y este limes está minado por la terrorífica entereza de su principal rival -un Castellón que dignifica el fútbol por su juego- y por el potencial pasado y reciente de los otros dos aspirantes Málaga e Ibiza.

Ya no nos acordábamos del desagradable apellido del éxito: el rencor. Desde otras latitudes ahora se pone en duda la calidad y cantidad de la afición de El Arcángel, la capacidad de aguante que tendrá el equipo y hasta -menuda paradoja- que los árbitros están empujando en clave blanquiverde. Es normal. Es la guerra total. Mucho en juego. Muchos sueños. Mucho dinero.

Quedan nueve semanas. Tiempo hay para hacernos un traje a medida de nuestras nuevas aspiraciones. Y hasta para salir guapos en la foto. Incluso divinos.