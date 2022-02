El Córdoba CF se cuela en la Resistencia y "trolea" a Broncano

El Córdoba C.F. está atravesando un gran momento institucional y deportivo. Y se nota también en la felicidad de su plantilla y cuerpo técnico. Y en sus iniciativas. En la noche del lunes el delegado del club, Julio Cruz, acudió a la grabación del programa “La Resistencia” de Movistar Plus con una camiseta blanquiverde y un balón firmado por los componentes de la primera plantilla cordobesista para entregársela al presentador y showman David Broncano.

�� @LaResistencia �� Nuestro delegado Julio Cruz entregó anoche la blanquiverde a @davidbroncano y un balón firmado por nuestros jugadores �� aunque a alguno se le fue la dedicatoria de las manos... @bernardo_cruz8 �� #LaResistenciapic.twitter.com/iA8Ssj7cud — Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) February 22, 2022

El jiennense sacó de la bolsa la camiseta –“muy bonita”, dijo- y luego controló el balón que le lanzó Cruz desde el público. Posteriormente, preguntó cuáles eran las funciones de un delegado en un club de fútbol y preguntó si había algún jugador conocido actualmente en el Córdoba. Cuando le dijeron que De las Cuevas luce el 10 de la blanquiverde dijo: “Hombre, el del Atleti y el Hércules, buenísimo”.

Y al repasar las firmas en la pelota, Broncano alucinó: “¿Quién es el doce del equipo y de qué juega? ¿Y por qué el central del Córdoba me ha puesto "Broncano quítate el botox, perro"?” Entre risas, el presentador asumió la broma y dijo: “Bien jugado, pero dile a Bernardo que no se flipe tanto”. Una anécdota más en un año que, pese a las circunstancias, no se le va a olvidar a la afición del club de El Arcángel.