Guía práctica para disfrutar la Feria de Córdoba 2025: casetas, servicios, seguridad y novedades tecnológicas

La Feria de Córdoba arranca este viernes 23 de mayo en el recinto de El Arenal con importantes cambios que afectarán directamente a quienes la visiten. Menos casetas, pero más amplias; mejor iluminación, mayor seguridad, nuevas zonas adaptadas y, por primera vez, un sistema con inteligencia artificial que te ayudará a orientarte por todo el recinto. Si tienes previsto acudir, te dejamos aquí una guía útil para que no te pierdas nada y puedas organizar mejor tu visita.

¿Cuántas casetas habrá este año y cómo encontrarlas?

En total, habrá 82 casetas, más la Caseta Municipal. Puede que a simple vista notes menos número que en otros años, pero muchas de ellas han ampliado su superficie, por lo que el ambiente será el mismo o incluso más cómodo. Algunas casetas ahora alcanzan los 300 o 400 metros cuadrados, lo que significa más espacio interior y patios más amplios. El objetivo del Ayuntamiento ha sido evitar huecos vacíos entre casetas, como se veían en otras ediciones, y ocupar al completo el recinto de El Arenal.

Novedad tecnológica: una IA que te guía

Este año se estrena un sistema de asistencia por voz basado en inteligencia artificial. Funciona como un asistente personal que te orienta dentro del recinto. Solo tienes que llamar o escribir al número 621 074 311 y podrás consultar qué actividades hay en ese momento, cómo llegar a una caseta concreta, dónde están los aseos o qué hacer si has perdido algo. Una herramienta muy útil si no conoces bien el recinto o si simplemente no quieres perder tiempo buscando.

¿Cómo llegar y moverse por la Feria?

La mejor opción para acceder al recinto sigue siendo el transporte público. Habrá refuerzo especial de Aucorsa, con líneas específicas de Feria y ampliación de horarios nocturnos. También se ha habilitado un gran espacio de aparcamiento junto al Arenal, aunque se recomienda llegar con tiempo si vas en coche. Este año se mantiene la iluminación especial en los accesos peatonales y carriles de evacuación, lo que mejora la seguridad en los desplazamientos dentro del recinto, sobre todo de noche.

Zonas adaptadas y accesibilidad

El recinto cuenta con aseos adaptados, señalización específica para personas con discapacidad visual, y casetas con accesos mejorados. El Ayuntamiento ha anunciado también que trabaja para implantar en los próximos años la “cota cero” en las casetas, lo que permitirá una entrada directa desde la calle sin escalones o desniveles, una mejora clave para carritos de bebé, sillas de ruedas o personas mayores.

Seguridad: más videovigilancia y control

Se refuerza el sistema de seguridad con 8 puntos de videovigilancia distribuidos por el recinto. También se mantiene el vallado de la zona del río para evitar riesgos y se ha instalado un grupo electrógeno de emergencia ante posibles apagones. La recomendación es que, ante cualquier incidente o situación de riesgo, se acuda directamente a los puntos de seguridad o se contacte con la Policía Local.

Iluminación y ambiente

La feria volverá a lucir como nunca: más de dos millones de luces LED, 302 arcos luminosos, 7.500 guirnaldas y una portada monumental de 45 metros de altura, considerada la más grande de España. El espectáculo de encendido será uno de los momentos más esperados de la noche del viernes, así que si quieres vivirlo en primera fila, llega con tiempo.

¿DÓNDE APARCAR?

Si vas a acudir en vehículo privado a la Feria de Córdoba, ten en cuenta que el aparcamiento general estará, un año más, en el margen derecho de la autovía A-4, con acceso desde la propia autovía en dirección Madrid, a través del ramal que conduce a la glorieta de Mercacórdoba. La salida se realiza por el Camino de la Barca.

Además, se ha habilitado una zona vigilada para motos y ciclomotores en la explanada de la vía auxiliar de la calle Compositor Rafael Castro, junto al estadio Enrique Puga, gestionada por la empresa Barea. También se ha previsto estacionamiento para personas con diversidad funcional en la explanada habilitada como Ciudad del Feriante, así como en un área reservada dentro del aparcamiento general del Camino de la Barca. Planifica tu llegada con tiempo para evitar atascos y elige la zona más adecuada según tu tipo de vehículo.

Recomendaciones finales

Lleva calzado cómodo, protégete del sol durante el día, hidrátate bien y establece un punto de encuentro con tus acompañantes por si os separáis. Revisa los horarios de transporte antes de salir de casa y, si puedes, reserva en las casetas en las que quieras comer, ya que muchas funcionarán con reservas previas.

La Feria de Córdoba 2025 apuesta por la comodidad, la tecnología y la seguridad. Todo está preparado para que disfrutes a lo grande. Ahora, el resto depende de ti. ¡Feliz Feria!