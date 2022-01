Mediodía COPE Córdoba con Fran Durán de 13:50 a 14:00 h (27/01/2022)

El Hospital Reina Sofía realiza uno de cada 4 trasplantes de órganos que se llevan a cabo en Andalucía. Durante el año 2021 se realizaron 194 trasplantes, lo que supone un 4,8 por ciento más que en 2020. Córdoba es solidaria. La tasa de donación en la provincia es de 41,6 por cada millón de habitantes. Superior a la media nacional. Y el mejor ejemplo de solidaridad -y de la buena praxis del Hospital Reina Sofía- lo personifican Francisco y Catalina, que son dos personas ricas. En generosidad y en suerte.

Son hermanos. Francisco se empezó a sentir mal y descubrió, al citarse con su médico por videoconferencia, que tenía lo que se conoce como Síndrome de Alport: “Lo he tenido que aprender sí o sé”. No podía vivir con comodidad: “Digestivamente todo lo que comía me sentaba mal, tenía mareos, dolores de piernas, un día te sentías mal y otro peor… No es que te impida moverte mucho, pero te castiga mucho. Cualquier enfermedad renal te castiga mucho el cuerpo”.





