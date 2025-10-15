Especial Vía Crucis Magno de Córdoba. Hora 1
Vuelve a disfrutar en COPE de la emisión especial del Vía Crucis Magno, transmitida desde distintos puntos del casco histórico. Revive los sonidos, siente la emoción de los protagonistas y conecta con la fe que recorre las calles de la ciudad. Una experiencia única que acerca la tradición y la devoción a todos los oyentes.
Córdoba
1 min lectura58:53 min escucha
