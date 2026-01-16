Córdoba Penitente 25/26 Episodio 03

La cuenta atrás para la Semana Santa de 2026 ya ha comenzado en Córdoba. La Agrupación de Cofradías y las hermandades trabajan a pleno rendimiento para perfilar los detalles de la próxima semana de Pasión, que llegará con ajustes en horarios y recorridos, importantes proyectos patrimoniales y sociales, y la celebración de destacadas efemérides que marcan el pulso del mundo cofrade en la ciudad.

La Agrupación ultima los detalles de la organización

La Agrupación de Cofradías se encuentra en la fase final de las negociaciones con el Ayuntamiento para cerrar la organización de la próxima Semana Santa. Según Rafael López, vocal de penitencia, "estamos ya preparando la reunión" para crear los equipos de trabajo. El objetivo principal es perfilar los últimos detalles de horarios en jornadas como el Domingo de Ramos y el Viernes Santo para evitar los retrasos que se han producido en años anteriores.

Uno de los temas de mayor complejidad sigue siendo la situación de la hermandad de la Agonía en el Martes Santo. La corporación, que ha descartado la opción de la Catedral, se ha dado "unos días más para dar definitivamente la opción", según López. Mientras, el debate sobre una posible nueva carrera oficial sigue latente, aunque no se tomarán decisiones hasta que las hermandades lo soliciten formalmente.

La Semana Santa es la carrera oficial actual, todavía está en pañales" Rafael López Vocal de Penitencia de la Agrupación de Cofradías

Aniversarios y proyectos marcan el futuro de las hermandades

Las hermandades también viven un tiempo de intensa actividad. En la hermandad de la Sangre, Manuel López afronta su reelección como hermano mayor con el 50 aniversario fundacional como principal proyecto. Aunque el deseo es realizar "un año grande" que incluya una procesión extraordinaria, todo está pendiente de las nuevas normas diocesanas. A su vez, el proyecto social “Música para Ángeles” celebra su décimo aniversario en pleno crecimiento.

Por su parte, la hermandad de la Estrella se encuentra en una etapa de "madurez", según su hermano mayor, José María Ledo. La corporación está inmersa en la finalización del paso de palio, trabajando ahora en los respiraderos laterales. Para el próximo Lunes Santo, la cofradía modificará parte de su recorrido de ida y cederá su segundo puesto en el orden del día para facilitar la incorporación de la hermandad de la Presentación al Pueblo.

Nuevos liderazgos para afrontar el futuro

La hermandad de la Merced inicia una nueva etapa con Ana Gema Torrico como hermana mayor, quien propone una "visión más integradora, es decir, conectar lo anterior con lo nuevo". La corporación se prepara para un ciclo de importantes efemérides, como el 50 aniversario de la llegada de la Virgen en 2026 y el del Señor de la Coronación de Espinas en 2028. Entre los estrenos previstos destacan el faldón frontal del paso de misterio y una nueva saya para la Virgen.

Torrico reafirma el compromiso de la hermandad con su obra social, especialmente con los internos del centro penitenciario, a quienes un recluso pedía: "por favor, no los dejásemos". Además, como una de las pocas hermanas mayores de penitencia, lanza un mensaje a otras mujeres cofrades: "Que sean valientes, que den el paso, que si sienten esa vocación y que de verdad quieren hacerlo, que vayan a su hermandad".