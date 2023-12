Belén de Pedro Ramón Spínola Correa

Paseando por Ronda de Tejares, en el escaparate de Cazorla Hogar encontramos un Belén muy especial. Para Pedro Ramón Spínola, ha querido transmitir la tranquilidad que San José y la Virgen María buscaban en ese momento para dar a luz. "He querido plasmar una situación única, en la que María se muestra relajada y San José cogiendo al niño con temor, como todo padre cuando coge por primera vez a su hijo".

El Belén cuenta con figuras de Montserrat Ribes, que desde 1982 colabora, haciendo figuras de belén, con casi todas las Asociaciones de belenistas de Catalunya y de España, y desde 2006 también con belenistas de otros países de la Unión Europea y EEUU.

Para Pedro, esta escultura "es la que más dulzura transmite a una figura. Además, utiliza tonos pasteles que ayudan a fusionarse y a buscar esa tranquilidad que el espectador podrá apreciar. Este año me he decidido por ella por este motivo, es lo que buscaba para este Belén, y lo he acompañado con una pastora, un perrito, para conseguir un conjunto único".





UBICACIÓN









HORARIO

Todos los días de 10: 00 a 22:00 horas