El Tertulión de Cope Jerez. Capítulo 165: Cuestión de dignidad

El ridículo espantoso frente al colista de la categoría, hace estallar a la afición, que pide respeto a los valores y a la dignidad de la entidad

COPE JEREZ

El Tertulión de Cope Jerez. Capítulo 165: Cuestión de dignidad

Diego Yesa

Jerez

1 min lectura126:24 min escucha

