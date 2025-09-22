COPE
El Tertulión de Cope Jerez. Capítulo 148: La victoria llegó por la mañana...

Los de Antonio Fernández no pasan del empate en un partido gris, tan solo salvado por el gol de Udom

El Tertulión de Cope Jerez. Capítulo 134: Ilusión bajo la lluvia
COPE JEREZ

Diego Yesa

Jerez - Publicado el

1 min lectura

