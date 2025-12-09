Tangos y Pasodobles - José Manuel Sánchez Reyes

El programa "Tangos y Pasodobles" destaca a José Manuel Sánchez Reyes, el único autor galardonado con el Antifaz de Oro en el próximo Carnaval, que arranca el 11 de enero. Sánchez Reyes, con una trayectoria carnavalesca de casi 35 años, considera el Antifaz de Oro un sueño y un reconocimiento a su labor. Es conocido por su participación en agrupaciones como "Los Bordes del Área", y por escribir el emblemático pasodoble sobre la enfermedad de Manolo Santander. Sus compañeros de Diario de Cádiz y del carnaval, como Rafa Burgal, Alicia Ruiz, Manolín Santander y Portilla, celebran su premio y destacan su talento y gaditanísmo.