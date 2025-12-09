COPE
Podcasts
Nuestros podcasts
Nuestros podcasts

Tangos y Pasodobles - José Manuel Sánchez Reyes

El programa "Tangos y Pasodobles" destaca a José Manuel Sánchez Reyes, el único autor galardonado con el Antifaz de Oro en el próximo Carnaval, que arranca el 11 de enero. Sánchez Reyes, con una trayectoria carnavalesca de casi 35 años, considera el Antifaz de Oro un sueño y un reconocimiento a su labor. Es conocido por su participación en agrupaciones como "Los Bordes del Área", y por escribir el emblemático pasodoble sobre la enfermedad de Manolo Santander. Sus compañeros de Diario de Cádiz y del carnaval, como Rafa Burgal, Alicia Ruiz, Manolín Santander y Portilla, celebran su premio y destacan su talento y gaditanísmo.

Tangos y Pasodobles - José Manuel Sánchez Reyes
00:00
Descargar

Tangos y Pasodobles - José Manuel Sánchez Reyes

Rubén López

Cádiz - Publicado el

1 min lectura46:01 min escucha

Descargar

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 09 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking