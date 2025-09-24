COPE
'CARRERA OFICIAL' | 24 SEPTIEMBRE 2025

El pintor Bruno Díaz, encargado de dotar de cartel a la Semana Santa de Jerez 2026, es nuestro invitado en este pódcast del día de la Patrona, Nuestra Señora de la Merced

Gabriel Álvarez

'Carrera Oficial' 24-09-25

Gabriel Álvarez

Jerez - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

