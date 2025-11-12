COPE
'CARRERA OFICIAL' | 12 NOVIEMBRE 2025

Con Ángel Heredia, en su condición de candidato a la presidencia de la Unión de Hermandades y como impulsor de la recuperación para Jerez del grupo escutórico de Ortega Bru de la Sagrada Resurrección

'Carrera Oficial' 12-11-25

Gabriel Álvarez

