Landaluce: "Pedro Sánchez no ha devuelto todavía el dinero que se utilizó para la última crisis migratoria"

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, critica a Pedro Sánchez por ofrecer el puerto de la ciudad para acoger a los 107 inmigrantes a bordo del Open Arms. El regidor reconoce la gravedad de la situación pero asegura que el puerto algecireño no puede convertirse en el lugar predilecto del Gobierno para este tipo de situaciones. No se trata de insolidaridad, ya que Landaluce argumenta que “en nuestras costas recalan todas las semanas más inmigrantes en pateras de los que trae el Open Arms”. Además, en las críticas hacia la decisión de Pedro Sánchez también entra en juego el factor económico. El regidor afirma tener recursos limitados y acusa al Gobierno central de no haber devuelto “ni un euro del dinero que puso este Ayuntamiento” el año pasado destinado a “alimentar, atender y alojar a los inmigrantes que llegaron en aquel entonces”.

Finalmente, ha sido la propia ONG quien ha rechazado desembarcar en el puerto algecireño por la lejanía. El motivo, según fuentes de la organización, es que se trata de una emergencia humanitaria y se requiere de un desembarco inmediato. Este desembarco urgente no sería posible efectuarlo en Algeciras, debido a que el barco Open Arms se encuentra bloqueado frente a la isla italiana de Lampedusa y tardaría unos seis días en llegar a la localidad gaditana. Es por ello por lo que la ONG considera esta opción como inviable.