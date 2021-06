Expósito: "Sorprende que en el 90% de las cosas Teófila y Fran están de acuerdo"

Las reflexiones del comunicador de COPE Ángel Expósito, director de La Linterna, recién concluido el desayuno informativo 'Cádiz, oportunidad y futuro' no tienen desperdicio. Este acto, en el Parador Hotel Atlántico, ha venido a completar una intensa jornada de lunes que culminaría con la emisión desde Puerto Sherry del programa de hoy para toda España y ha reunido a buena parte del tejido político, económico y social de la provincia.

La primera gran sorpresa que confiesa recién terminado el debate es que "lo más sorprendente para un periodista que viene de Madrid que viene a Cádiz es que en el 90% de las cosas Teófila Martínez y Fran González, Fran González y Teófila Martínez están de acuerdo, o sea que la autoridad portuaria y la de la Zona Franca están de acuerdo en cuestiones de oportunidad, desde el punto de vista del futuro, de las inversiones y de las posibilidades".

"SI NO LO APROVECHÁIS ES QUE ESTÁIS LOCOS"

"Eso, teniendo en cuenta cómo la política en el conjunto de España, es imposible; luego si no se hace, si no se mira al futuro con optimismo, como les he dicho a ellos, es que estáis locos", ha enfatizado Expósito quien no oculta que es un gran enamorado de la provincia de Cádiz: "Pero no se lo digas a todos que van a querer venir", advierte el comunicador que confiesa tener una casita en Chiclana de la Frontera a la que viene cada vez que puede.

"Ésta es la mejor provinica del mundo", proclama recordando que "no fue casualidad que Spielberg eligiera Trebujena para rodar 'El Imperio del Sol', por el solo, por el olor y por el color que tiene esta provincia, sin ninguna duda". Pero es una tierra con problemas y, en 'La Linterna' que emite este lunes desde Puerto Sherry, tiene previsto abordar la situación del sector de la pesca. "Vamos a mirar al sur pendiente de todo lo que está ocurriendo con Marruecos", lamenta.

Achaca al pais norteafricano una calamitosa situación tras la pandemia por la que ahora "necesita un enemigo". "¿Cómo afronta esta situación? Pues mandando negros a Canarias, como hizo hace medio año, o bien asaltando Ceuta o negociando la pesca en los próximos meses".

