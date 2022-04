Impulso para el Resucitado: se le busca nueva sede y se tramita el conjunto escultórico de Ortega Bru

La propuesta de análisis, tan recurrente cuando llega la primera semana de Pascua, ha terminado ofreciendo una mirada al futuro próximo de la Semana Santa de Jerez de la Frontera. En 'Carrera Oficial' hemos hecho balance de lo acontecido hasta el Domingo de Resurrección y, precisamente en esta jornada y también en su víspera que se espera de nuevo con cofradías 40 años después, se cifran algunas de las expectativas más llamativas comentadas en nuestro podcast que, como en Cuaresma, cuenta también con versión vídeo.

No han faltado las reflexiones sobre las decisiones tomadas cuando la lluvia puso las cosas muy difíciles tanto el Lunes como el Martes Santo. "Las ganas de regresar a la calle pudieron frente a situaciones que, cualquier otra año, hubieran supuesto la decisión de no salir", apunta el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, José Manuel García Cordero. No parece tener más recorrido el asunto salvo las cuentas que se pidan en el fuero interno de algunas de las cofradías afectadas.

Y también el episodio de incapacidad costalera demostrada por las Cinco Llagas cuando, en la 'Noche de Jesús', hubo de regresar a duras penas a San Francisco sin apenas hacer Carrera Oficial forma parte de lo analizado. En este caso denegando invitados como el capataz Manuel Monge 'Pau', con la experiencia de haber sacado al Señor del Consuelo Redención, Misión, Piedad y Resucitado, que de ello deban salir conclusiones generalistas sobre falta de hombres sino más bien particulares sobre los talantes de algunas cofradías a este respecto.

"MUCHAS HERMANDADES SON TRITURADORAS DE NAZARENOS"

En cuanto al volumen de nazarenos de los cortejos, se ha barajado el dato resultante de la estadística que retoma Daniel Carretero y que señala una bajada generalizada de casi el 12%. "Hay gente que se jubila pero también hay gente que llega y era un año para que todo el mundo tuviera unas ganas enormes de vestir la túnica, muchas hermandades son trituradoras de nazarenos, las gallinas que entran por las que salen", enfatiza Ángel Rodríguez Aguilocho, nazareno de Soledad y Santo Crucifijo y costalero de Estrella y Amargura.

No falta debate sobre la sobresaturación de cofradías que buscan, incluso alargando sus recorridos, pasar por calle Tornería. Propuestas bellísimas como el paso de muchas de ellas por la Alameda Vieja es dibujada en las ondas para alternativa en el camino de evitar larguísimos o lentos recorridos. El ánimo constructivo ha presidido en todo momento nuestro balance en 'Carrera Oficial' y del ánimo propositivo se ha tomado nota el propio presidente de los cofrades jerezanos.

Pero no todo ha sido analisis de lo ocurrido sino que, al hilo de que un futuro inmediato vaya intentando abordar algunas de las situaciones presumiblemente mejorables, se ha hablado, por ejemplo, del Sábado Santo al que comienza a pensarse en dar forma en el ánimo que se generaliza de su recuperación procesional desde que en los años 80 cesara por decisión episcopal: "La Mortaja ya está segura, la Piedad hará su análisis y habrá que preguntar a las que por iconografía pudieran también caber en esta jornada", el presidente dixit.

EL RESUCITADO: ¿EN UN COLEGIO?

Preguntado directamente sobre cuáles serían aquellas a las que preguntarle, García Cordero se anima a mencionar: "Las Angustias, Loreto, Humildad y Paciencia, Amor y Sacrificio, Santa Marta... Y si nos dicen que no pues no pasa nada, pasamos a otras alternativas". Y, respecto al Domingo de Resurrección, desvela la intención de relanzar la procesión haciendo que haga la Carrera Oficial como las demás cofradías así como buscandose, de acuerdo en ello el Consejo, Obispado y el Cabildo Catedral, una nueva sede en la que encuentre más vitalidad.

La operación para que la Hermandad de la Sagrada Resurrección pudiera verse fortalecida tanto cuanto el misterio que representa requiere podría pasar, como reconoce el presidente García Cordero, podría pasar por localizar como sede futura un colegio en el que la acción pastoral entre los chavales y la mayor fortaleza vital como corporación sean intercambio fructífero. Pero es que, además, se está en trámites para hacer llegar a Jerez este conjunto escultórico del incomprable Luis Ortega Bru presente en su museo en San Roque.