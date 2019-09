Nuestra Señora del Buen Fin recorrió por primera vez las calles de Jerez

Había caído la noche cuando las puertas de la Basílica del Carmen se abrieron para dar inicio a una jornada histórica. Faltaban escasos minutos para las nueve cuando la Dolorosa salió a las calles de Jerez por primera vez. A buen seguro que los hermanos de la Sagrada Lanzada no olvidarán aquel momento.

Llegó la comitiva a San Dionisio, donde se celebró la Función Solemne. El motivo de celebrarla fuera de su templo, tal y como comentó en una entrevista para COPE Jerez el hermano mayor de la Hermandad, Manuel Jesús Lledó, fue el de estrechar relaciones con su parroquia.

Una vez finalizada, el cortejo emprendió el regreso a la Basílica, que fue más extenso que el itinerario de ida. Durante el recorrido de vuelta, algunas gotas muy dispersas e insignificantes hicieron acto de presencia. Caían del cielo, desde donde seguro el imaginero que esculpiera la Dolorosa contemplaba tan importante cita. Unos días antes, Luis Álvarez Duarte fallecía, pero su recuerdo estuvo bien presente en todo momento: los ángeles que acompañaron en la peana a la Virgen portaban, como homenaje, un pincel y una gubia.

El traslado se puede calificar de elegante y acorde a la idiosincrasia de la corporación. Además, numerosos fueron los jerezanos que no quisieron perderse aquella cita con histórica. No era para menos. Por la mente de la gran parte de los cofrades que asistieron rondaría la siguiente cuestión: cuándo y cómo volverán a ver a Nuestra Señora del Buen Fin en las calles. Ojalá que la segunda salida no tarde en llegar.