Miércoles Santo en Jerez: lo cofrade se impone al fin bajo el sol radiante y las noches plácidas

"No os estoy poniendo nada porque no hay nada muy destacable ni incidencia", asomaba en el chat de la Unión de Hermandades a las 21:13 horas. Y la mención de la portavoz del Consejo sonó casi tan agradable como el mejor solo de corneta de Los Coloraos de Daimiel tras el Señor del Amparo o los ayes de las saetas que estaba recibiendo a esa hora Jesús del Prendimiento. Con tres cofradías en la Catedral y una en San José esperando que llegue el Domingo de Resurrección para regresar a sus casas ya teníamos más que suficiente tras el combate con la lluvia a los que obligaron las circunstancias el Lunes y el Martes Santo.

Con el sol en todo lo alto resaltando los dorados estrenados en el paso del Señor de la Flagelación y deslumbrando gracias al reflejo sobre los espejos de la cruz de guía del Soberano Poder, el Miércoles Santo daba seguridades desde tan temprano que el gozo se instaló tanto en los responsables como en la gente de filas de las seis hermandades que harían, sin problema alguno ni sobresalto, sus estaciones de penitencia en la Santa Iglesia Catedral del Salvador. Y la noche, deliciosamente plácida y templada, era la antítesis rotunda de las dos anteriores, tan llenas de carreras, decisiones a trompicones y mojadas escandalosas.

Y los ojos, que ya no tenían que mirar al cielo, podían detenerse en el singular estilo otomano de la túnica de estreno del Soberano Poder, los bordados decimonónicos del palio del Consuelo del Pelirón, la ropa de estreno del conjunto escultórico del Traslado al Sepulcro de Santa Marta o los bordados restaurados del palio de la Virgen del Desamparo. Tampoco los oídos se aprestaban ya a la escucha de las decisiones de juntas apremiadas por la intestabilidad meteorológica y podían regocijarse con las voces de los niños de la escolanía de las Tres Caídas o con la soberbia interpretación de 'Macarena' de Cebríán por San José Artesano de San Fernando.

Así sí. El tiempo ante las cofradías, con los palcos llenos de personas sin paraguas ni chubasqueros y otras muchas disfrutando al andar eligiendo por que callejas buscarlas, para gozar a través de los sentidos que tuvieron para purificarse como sugería monseñor José Rico, el obispo, esta pasada Cuaresma. Las cosas de Dios que muere en la cruz imponiéndose a esos cielos endemoniados de días atrás por mucho que viniera bien el agua a los pantanos y el campo. Nada que objetar, pues, al Miércoles Santo tan impresionantemente positivo que cuesta encontrarle una pega. "Cualquier cosa me preguntáis", completaba la misiva del chat del Consejo. No hubo pregunas. Todo ok.

Y ahora el Jueves Santo, con los Oficios del Triduo Sacro comenzando por la celebración de la Cena del Señor que, en la Catedral, presidirá a las 17:30 horas el obispo. Tras ellos, el primer templo diocesano a esperar la llegada ordenada de la Veracruz, Redención, Oración en el Huerto, Sagrada Lanzada, Humildad y Paciencia y Mayor Dolor. Pero al loro que, completada esa jornada procesional con la última recogida aobre las dos menos cuarto de la madrugada del Viernes Santo, llegará la popular Noche de Jesús con el Santo Crucifijo, Jesús Nazareno, Cinco Llagas, Buena Muerte, Esperanza de la Yedra y la Misión que se estrena en Carrera Oficial.