Unas 500 hectáreas de dehesa alomada ha resultado afectada por el incendio en Olvera y Cañete la Real

Unas 500 hectáreas de dehesa alomada con matorral, encinas, quejigos y pinares se han visto afectadas por el incendio forestal declarado el domingo en los términos municipales de Olvera (Cádiz) y Cañete la Real (Málaga) y que ha sido controlado a lo largo de este lunes.

“Es una zona valiosa desde el punto de vista medioambiental, aunque no sea bosque profundo”, señala Francisco Párraga, alcalde de Olvera, que ha visitado el lugar afectado por el fuego originado en el paraje Los Arrecidos, de este municipio gaditano, y extendido.

“Me he tranquilizado bastante cuando me he acercado a la zona esta mañana temprano y he visto en las condiciones en que está aquello”, añade respecto al estado de control. El trabajo de tres helicópteros y medios terrestres de Cádiz, Málaga, Granada y Córdoba lo está permitiendo.