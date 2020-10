¿Qué harías con 350.000 euros?

Diez vecinos de El Puerto de Santa María suman premios por valor de 350.000 euros procedentes del sorteo de la ONCE de este lunes. Héctor Raúl Ferrer es el vendedor de estos cupones que, a 35.000 por barba, ha llevado la alegría al popular barrio de El Tejar. Y ahora los premiados, de los que no se ha dado a conocer la identidad, se ven en la tesitura de tomar ése tipo de decisiones que los demás mortales apenas hacemos cuando, al conocer la suerte de otros, nos preguntamos qué haríamos con esa cantidad de dinero.

"Tengo buena memoria y me conocen todos los clientes de hace ocho años", ha explicado el vendedor a Europa Press, asegurando que no ha dormido en toda la noche "de la emoción". Ferrer ya conoce sin embarg la experiencia ya que repartió otros 350.000 euros al cuarto mes de comenzar en 2012 a trabajar como vendedor de la ONCE así como 315.000 euros en 2013 y 175.000 euros en 2017. "Debo de tener una manita de Dios que me ayude", ha manifestado orgulloso el acento argentino que no ha perdido desde que llegó a España en 2002.

El vendedor, que ha insistido en que está "muy contento porque hay mucha gente que lo necesita", ha afirmado la venta de los productos de juego de la ONCE no se ha resentido por la situación que provoca la pandemia. "Yo es que tengo alma de vendedor desde que tenía cinco años, siempre he hecho lo mismo, vendía con mi padre y ahora vendo con la ONCE, que estoy contentísimo. Soy de ir a los bares, cara a cara, no espero que vengan a mí", ha afirmado.

El sorteo de este lunes, que estaba dedicado a La Velá, la fiesta tradicional de Don Benito (Badajoz), ha repartido más de 1,3 millones de euros en premios mayores entre las comunidades autónomas de Cataluña, Extremadura y País Vasco.