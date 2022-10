Francisco Zurita: "Que nadie espere que vaya a hablar de todas las cofradías"

Han pasado unos días desde el nombramiento de Francisco Zurita. Por ello tiene más peso lo que dice, porque las ideas van asentándose para ir cumpliendo ya, poco a poco, la misión de construir un relato con el que el Pregón de la Semana Santa 2023 constituya la exaltación de vísperas que ha de ser. Y nos visita el pregonero dando mucho juego a lo largo y ancho de un 'Carrera Oficial', en su entrega colgada este miércoles 5 de octubre, que a la mucha sustancia que ofrece suma un tono distendido, entretenido y hasta divertido por momentos.

No te lo pierdas. Escucha aquí nuestro podcast cofrade que no olvida que estamos en vísperas de la celebración de la Virgen del Rosario y que recordando cuánto significa en poblaciones como Cádiz, Rota, Villaluenga y Bornos que la tienen como Patrona, pone el acento en esta última para dar detalles de la presencia que la traerá a Jerez con motivo del triduo y la pontifical de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción en la Santa Iglesia Catedral del Salvador. Atento a la mención de los planes del Cabildo para los próximoa años.

Audio Escucha aquí nuestro podcast cofrade 'Carrera Oficial' del 05-10-22, con Santiago Zurita, Fernando Pérez y Miguel Ángel Segura





Por lo que se refiere al pregonero designado por el consejo de la Unión de Hermandades de Jerez para la próxima Semana Santa 2023, Francisco Zurita ofrece ciertas afirmaciones que merece la pena considerar cuando comienza a ponerse a escribir a poco menos de seis meses hasta el día 26 de marzo, Domingo de Pasión, en que tendrá lugar su cita con el Teatro Villamarta. "Ni hablaré de todas ni sólo de Los Judíos", señala respecto a aquella cofradía de la que es actual hermano mayor.

El pregonero de la Semana Santa de Jerez 2023, Francisco Zurita, en los estudios de COPE junto al cartelista oficial para esa misma celebración y el periodista Gabriel Álvarez





Hace una sugerente invitación a "que lo que escuchemos de cada hermandad lo sintamos como propio", dice dejando llamando a "que nadie espere que voy a hablar de todas" y, sobre la forma, afirma que le gusta la poesía, que le gusta Machado o Lorca, pero que se puede hacer mucha poesía también con la prosa: "Lo que sí me gusta es cuidar mucho la musicalidad, la métrica, la estética, que no haya una sílaba más que otra". Y promete no alargarse mucho: "A las dos quiero estar comiendo, estoy obsesionado por medir los tiempos".

Hay otras muchas afirmaciones que tener en cuenta. Escucha la entrevista cuyo contenido bien podría resumirse parafraseándole una idea que es recurrente a lo largo y ancho de esta conversación con Paco Zurita que realizamos con la colaboración del cofrade y compañero Marco Antonio Gómez: "No son las hermandades las protagonistas sino la Semana Santa en su conjunto".

