Las oportunidades para alquilar un piso por menos de 400 euros se agotan: "El paraíso desaparece"

"Yo diría más bien que ya no existen", dice Antonio Medina, agente inmobiliario con gran experiencia en el sector, respecto a la idea de un agotamiento de aquellas ocasiones que hubía para el alquiler de vivienda en una ciudad, Jerez de la Frontera, que venía siendo de modo contrastado uno de los "paraísos" más característicos. También en el caso de compra. Otra cosa es que el poder adquisitivo en una tierra con tanto paro permitiera disfrutar de mejor modo de esos buenos precios que tanta perplejidad ha venido provocando siempre en ciudades del resto de España en las que las cifras se van por las nubes.

Pero no duran los gozos en la casa del pobre. "El paraíso desaparece", se asegura al comprobar, por ejemplo, que aquel magnífico apartamento en calle Pollo (en el céntrico barrio de San Miguel) que era posible alquilar, garaje incluído, por apenas 350 euros hace cuatro años ya no hay manera de ocuparlo por menos de 500. Por ello es noticia que un conocido portal anuncie hasta siete por debajo de los 400 euros, lo que pudo ser más normal hace poco tiempo. "La realidad es que el mercado de alquiler en Jerez está muy complicado, no hay prácticamente oferta y están carísimos", asegura Medina.

"El mercado de alquiler de la vivienda está disparado, un piso en una cuarta planta sin ascensor, en barriadas muy muy populares de Jerez como la Coronación se están alquilando en 400 ó 450 euros, barato no lo veo", señala desde 'Casapuerta', un negocio convertido en certero observatorio de esta situación: "A 200 ó 250 euros podía alquilarse hace unos años en una zona como ésa".

Audio Escucha a Antonio Medina, agente inmobiliario





MEDIDAS GUBERNAMENTALES DESALENTADORAS PARA LA OFERTA

Es particularmente sintomático de un panorama que da la vuelta "como una tortilla" un temor creciente que comienza a hacer menguar la oferta: "Por los rumores que hay de que se va a aprobar una medida, desde el Gobierno, para que al inquilino que no paga no se le puede desahuciar sino que hay que esperar a que le sea facilitada una vivienda social echa para atrás a todo aquél que tenga una vivienda en propiedad disponible para alquiler", insiste el agente inmobiliario consultado. "Y los pocos que se atreven solo quieren a funcionarios o profesionales similares, alguien que garantice una estabilidad en los pagos", añade.

Cuatro meses hace que en su agencia no entra, para ser ofrecida a los interesados, ningún piso en alquiler. "Y cuando entran duran muy poco tiempo", afirma. Listas de espera "grandísimas, hay muchísimas personas demandando alquiler". El mercado, a día de hoy, es "caótico, por miedo a los impagos y a que el inquilino se le queda dentro de la vivienda y haya que desahuciarlo", insiste.

El borrador de la futura ley de vivienda que el Gobierno enviará al Congreso prevé regular las rentas de alquileres mediante la declaración de áreas tensionadas de precios que requeriría de un doble requisito: que los alquileres en el área hayan subido en cinco años más de cinco puntos por encima de lo que ha subido el IPC y que el gasto medio en vivienda supere de media el 30% de los ingresos de los hogares. Además, hay que tener en cuenta que la petición de esa declaración que permitiría congelar o limitar las rentas (en función de si el casero es un particular o una empresa con más de 10 casas) dependerá las comunidades autónomas porque tienen la mayoría de competencias en vivienda transferidas. las gobernadas por el PP ya han dicho que no están dispuestas a hacerlo.

También te puede interesar:

Los 10,5 millones menos por plusvalías retrasan los presupuestos del Ayuntamiento de Jerez

Otro sótano con marihuana en Jerez: más de 400 plantas intervenidas

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La Diputación de Cádiz forma a personal de entidades municipales sobre los fondos ‘Next Generation’