Tras el suceso en el instituto de Jerez: "La agresividad no forma parte del autismo"

La condición autista que se presume en el chico de 14 años autor este jueves de las agresiones en el Instituto Elena García Armada, de Jerez de la Frontera, se da la mano con las sospechas de algún tipo de acoso de ciertos compañeros. Si hubiera que considerar que la resultante fueran hechos como los de ayer, lo cierto es que un comunicado viene a intentar poner coto a los riesgos de estigmatización. Es en esas circunstancias en las que se ha dado a conocer un comunicado de la Asociación Provincial de Familiares y de Personas con Trastorno del Espectro Autista ‘Autismo Cádiz’.

"No tenemos confirmación oficial de que el presunto agresor tenga un diagnóstico de trastorno del espectro del autismo (TEA)", se dice en el mismo. "Los medios de comunicación que plantean esta posibilidad remiten a las declaraciones vertidas por compañeros y compañeras de este chico" añaden concluyendo que "la agresividad no forma parte del autismo ni de otras discapacidades de tipo cognitivo". "Si se confirma que el presunto agresor es una persona con autismo, insistimos en que el trastorno no tiene ninguna relación directa con comportamientos agresivos o violentos". apuntan.

Las explicaciones desde Autismo Cádiz insisten en que "muchas personas con TEA son víctimas de situaciones de acoso, burla o agresión por parte de otras, que desconocen las características propias del trastorno y cómo se manifiesta" así como que "en los casos en los que una persona con TEA pueda mostrar una conducta inadecuada o problemas de autorregulación, es imprescindible analizar las circunstancias en las que esta se ha producido, ya que podría deberse a elevados niveles de estrés, a dificultades para manejarse en entornos socialmente complejos, etc".

Concluye el comunicado qie "el trastorno del espectro del autismo es una condición de origen neurobiológico que afecta a la configuración del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral. Acompaña a la persona a lo largo de su vida y afecta, fundamentalmente, a dos áreas del funcionamiento personal: la comunicación e interacción social, y la flexibilidad del comportamiento y del pensamiento".

