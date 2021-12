Arrimadas: "Mientras los ciudadanos han dado ejemplo, el Gobierno y muchos partidos han dado vergüenza"

Inés Arrimadas ha comparecido este miércoles en Jerez de la Frontera. La presidenta de Ciudadanos ha hecho balance en la ciudad en que nació de un 2021 para el olvido: "Ha sido un año histórico porque el sufrimiento que hemos tenido los españoles no se ha visto en muchísimas décadas". Y, con todo, también ha tenido palabras para la 'botella medio llena' que ha supuesto la reacción de todos: "También ha sido histórico porque la lección que hemos dado los españoles también ha sido histórica, hemos dado una lección de responsabilidad, en el cumplimiento estricto de restricciones muy dolorosas para todas las familias y todas las actividades económicas, una lección en vacunación no solo en la capacidad de administrar las dosis en tan corto espacio de tiempo sino sobre todo de apuesta por la ciencia, de confianza en la vacunación y de confianza también en la responabilidad individual".

Respecto a la resistencia del tejido económico, también encuentra razones para una cierta satisfacción toda vez que "muchas empresas, muchos autónomos, han aguantado, han vuelto a levantar la persiana, han tirado de sus ahorros, muchos trabajadores han tenido que aguantar muchos meses de ERTE pero estoy convencida que pese a todo ello España saldrá de esta crisis como hemos salido de otras situaciones también muy difíciles".

"DESPROPÓSITOS" AMPARADOS POR EL GOBIERNO

Otra cosa es lo que ve en el Gobierno de Pedro Sánchez: "Ha sido una vergüenza, este año de la pandemia también ha sido de los infames indultos a los presos del Procés, ha sido el año en el que se han acercado presos etarras y se han dado las competencias de las cárceles al nacionalismo vasco, ha sido el año en el que más se ha visualzado como los socios preferentes de Sánchez y del Gobierno de España son partidos que no respetan ni el más mínimo nivel ético como es el caso de Bildu, ha sido el año del rescate al Plus Ultra, ha sido el año en que se ha abandonado de nuevo al constitucionalismo desde tierras como Cataluña o el País Vasco, ha sido también el año de aprobar medidas como que este Gobierno se vaya a repartir a dedo fondos europeos sin ningún tipo de control, ha sido el año de la falta de reformas consensuadas como sí ha sido el caso en otros países...".

Defender la libertad y plantar cara al nacionalismo sale muy caro en Cataluña. Toda mi solidaridad con los jóvenes @JordiSalvadoRub y @EvaaFernaandez ante esta vergonzosa campaña de acoso y amenazas que están sufriendo.



Estamos con vosotros, valientes ?? #NoNosCallaránhttps://t.co/asVQcYU7jv — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) December 28, 2021





La lista de los despropósitos que, a los ojos de la presidenta de Ciudadanos, deja el año 2021 contempla también, en el caso de estas reformas referidas, que "podíamos estar todos celebrando grandes acuerdos de Estado en el Congreso de los Diputados como para llevar a Europa esos acuerdos pactados en matería de educación, laboral, sanitaria, administrativa, pero no ha sido así" indica Arrimadas que añade que "como guinda del pastel, en todo este año terrible de pandamia los únicos pactos que ha habido entre el PP y el PSOE han sido para repartirse TVE y los carguitos del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas".

LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La presidenta de Ciudadanos ha criticado como "ayer mismo, los Presupuestos Generales del Estado volvían al Congreso gracias al PP pero, no para ampliar las ayudas a as familias con ELA, no para bajar impuestos a los autónomos, no para reforzar la Atención Primaria, que está pasándolo muy mal otra vez en estas fechas, sino para aumentar el dinerito que se van a llevar algunos partidos nacionalistas para seguir con su Procés identitario". Y concluye Arrimadas de modo contundente: "Mientras los ciudadanos han dado ejemplo, el Gobierno y muchos partidos han dado vergüenza". Ha insistido lamentando que "estos años debían haber sido años de acuerdos de Estado".

Y, a partir de ahí, ha afirmado que "nosotros, en el Congreso de los Diputados, hemos sido un partido responsable, los únicos que hemos defendido la ideología liberal y de centro, hemos presentado más de 500 enmiendas a los Presupuestos, mientras VOX no ha presentado ni siquiera una, y hemos defendido aumentar el presupuesto para defender a los autónomos, para bajarles las cuotas, para aumentar las medidas de conciliación, medidas para favorecer a los jóvenes, una generación absolutamente olvidada por el separatismo pero también por el bipartidismo desde hace mucho tiempo, hemos presentado medidas para bajar impuestos o para aumentar los recursos en ciencia e innovación o para atender a las familias con ELA". La Ley del Cambio Climático y las leyes promovidas para mejorar las vidas de las personas con discapacidad han sido referidas por Arrimadas en el haber de su formación política.

No sé qué estarían diciendo algunos supuestos “antisanchistas” si esto lo hubiera hecho Cs en vez del PP... Aunque es evidente que Cs nunca haría esto. https://t.co/weSBrO6iQ9 — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) December 28, 2021





PLAN DE TESTEO MASIVO

"Estamos en una fase diferente de la pandemia y, por lo tanto, las medidas a tomar han de ser también diferentes a las que se han ido tomando en fases anteriores" ha dicho al centrarse en el momento actual de la incidencia del virus. Dicho lo cual, la presidenta de la formación naranja ha anunciado el registro este miércoles, "de nuevo", de una propuesta para que se haga un Plan de Testeo Masivo "porque sabemos que la mejor manera de poder recuperar la actividad económica, de poder defender la salud mental de los españoles que ya estamos muy cansados de las restricciones y poder luchar contra esta pandemia es que todos los españoles tengan acceso a los tests". Y ha añadido que "no puede ser que en Portugal o en Francia los tests valgsan muchísimo menos y sean muchísimos más accesibles como para comprarlos en un supermercado y aquó los españoles se pasen horas y horas haciendo cola y pagando 150, 160 ó 160 euros por una PCR".

"¿Cuántos contagios de esta Navidad se podían haber evitado en España si los españoles hubieran podido ir a comprar tests a los supermercados, a las farmacias, y hubiera habido tests, encima, a un precio razonable?" se ha preguntado Arrimadas trasladando al presidente del Gobierno de España con el que es concluyente: "Ya basta de poner requisitos absurdos, como el de la mascarilla en el exterior o la vuelta en muchas comunidades autónomas se esté volviendo a poner restricciones que van a volver a asfixiar la economía y que van a volver a machacar la salud mental de la gente cuando lo que se debería haber hecho es lo que dijo Ciudadanos hace meses: prepararnos para tener tests a precios accesibles y disponibles para todos los españoles" ha subrayado como clave para haber contenido esta sexta ola.

También te puede interesar:

Jerez consigue 102 millones de inversión privada en 2021

Impacto que pueda tener sobre las principales bolsas esta sexta ola del Covid

937 nuevos positivos, dos fallecidos y 864 puntos de incidencia en la provincia de Cádiz