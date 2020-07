El impresionante vídeo de una televisión británica de las playas gaditanas de Chipiona

Impresionantes imágenes las que la televisión de Reino Unido SkyNews ha tomado de la playa de Regla en la localidad de Chipiona, en la provincia de Cádiz.

Unas vistas aéreas en las que se ven a los bañistas y veraneantes guardar de manera escrupulosa la distancia de seguridad. En fila y sin alterar el orden, los bañistas mantienen entre unos y otros la distancia de seguridad dentro del arenal de la propia playa.

Unas imágenes que han dado la vuelta al mundo y que muestran cómo se pueden acatar de manera normal y civilizada las medidas de seguridad por el coronavirus.

An aerial view of a beach in Chipiona, a coastal town in Spain, shows social distancing in place with visitors spaced apart. Latest videos here: https://t.co/wHBWJDqXLD pic.twitter.com/pV3W5qacOz

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha escrito un tuit en inglés en el que se dirige al primer ministro británico, Boris Johnson, para pedirle que piense y reconsidere la decisión de su Gobierno de imponer una cuarentena a los viajeros, toda vez que ha defendido que Andalucía "es un destino seguro".

En el comentario publicado en Twitter por el jefe del Ejecutivo autonómico, Moreno sostiene en inglés que Andalucía "es un destino seguro y un ejemplo de responsabilidad", lo que acompaña de unas "impresionantes" imágenes aéreas tomadas por SkyNews en las que se ve una playa andaluza en la que los veraneantes guardan la distancia de seguridad.

Por eso, el presidente andaluz ha pedido al Gobierno del Reino Unido y a su primer ministro, Boris Johnson, "pensar y reconsiderar su decisión".

Horas antes, y en la misma red social, Moreno exigía al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que defienda los intereses de la comunidad autónoma ante Reino Unido tras su decisión de restablecer la cuarentena para los ciudadanos procedentes de España "además de tratar de tú a tú con Gibraltar". "Andalucía es un destino seguro. Nuestra incidencia de Covid, como Baleares o Canarias, es menor a la de Reino Unido", agregaba.

#Andalucia is a safe destination and an example of responsibility. These impressive aerial pictures taken by @SkyNews are proof of it. We ask the United Kingdom Government and its PM @BorisJohnson to think over and reconsider their decision.pic.twitter.com/VpnnaT1mmn