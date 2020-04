Barbate sigue poniendo un cero en casos de coronavirus

Barbate sigue siendo una de las pocas localidades españolas que no conoce casos de cornavirus en la población. Su alcalde, Miguel Molina, explica la situación en los micrófonos de COPE.

"Ha sido una Semana Santa distinta y difícil. Es verdad que las hermandades se han volcado y lo han vivido de la mejor manera posible pero lógicamente se ha visto afectada la economía del pueblo", reconoce el alcalde.

"Aunque realmente no tenemos acceso a datos oficiales de los municipales, si sabemos que no hay en Barbate casos por coronavirus, afortunadamente. Lo único que le pedimos a los vecinos es que no se relajen y sigan las normas de confinamiento", explica el edil barbateño.

Medidas preventivas

Molina recuerda que "desde el principio tomamos medidas de confinar a la gente en sus casas, cerrar residencias de mayores y ayudar a aquellas familias que necesitan ayuda económica en esta situación tan complicada".

"Estamos ayudando a muchas familias a que mantengan la tranquilidad aunque no tengan ingresos. Le hemos pedido un esfuerzo enorme a la gente mayor y a los niños. Mejor está así en casa que dos o tres semanas aislado en un hospital", explica el político.