Periodistas de Jerez se revuelven contra la web municipal que desmienta noticias anunciada por el Ayuntamiento

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía y la Asociación de la Prensa de Jerez "muestran su preocupación y expresan su rotundo rechazo ante el anuncio del Ayuntamiento de Jerez respecto a su intención de poner en marcha una web municipal que desmienta noticias". Lo señalan en un comunicado que han hecho público este jueves y, a través del cual, las organizaciones profesionales de periodistas advierten al Consistorio "del riesgo de que esta anunciada ‘web’ controlada por el Gobierno municipal acabe convirtiéndose en un instrumento de control político o de censura a la labor de los medios de comunicación, que acabe afectando a la libertad de información consagrada en la Constitución". "Con este tipo de mecanismos, los derechos fundamentales de la libertad de expresión y de información pueden quedar coartados y sometidos a un control de los poderes públicos, cuando las herramientas de lucha contra desinformación deben ser independientes a ellos", añaden.

La Asociación de la Prensa de Jerez y la Demarcación en Jerez del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía recuerdan que "son los y las periodistas y los medios los que, bajo el amparo del artículo 20 de la Constitución, deciden qué es y qué no es noticia y qué es lo que se publica o no". Insisten en que "las instituciones públicas no deben arrogarse el conocimiento de la verdad, ni la defensa de instituciones o colectivos que pueden defenderse por sí mismos ante cualquier caso de ‘fake news’, bulos o desinformación" y explican que "quienes ejercemos el periodismo somos los primeros interesados en combatir la desinformación, especialmente porque nuestro prestigio y credibilidad se fundamentan en la difusión de información veraz, y para ello ya contamos con un código deontológico de referencia en Europa, así como con comisiones deontológicas profesionales a las que puede acudir cualquier institución o persona que considere que ha sido víctima de una noticia falsa".

COMBATIR LAS 'FAKES NEWS' CON FORMACIÓN

Los colectivos que representan a los periodistas de la zona entienden que "el combate contra la desinformación debe efectuarse en el marco de la ley, y actualmente hay instrumentos legales suficientes para que pueda defenderse, con herramientas como el derecho de rectificación". Por si eso fuera poco, la proliferación de la desinformación y el fenómeno de las ‘fake news’ "también se combaten con formación, educando a los nuevos públicos en competencia mediática, llevando a las aulas las herramientas para que la ciudadanía de la sociedad del futuro sea más crítica y reflexiva antes las informaciones y la viralidad". Precisamente, para ello la Asociación de la Prensa de Jerez desarrolla desde hace años, "con muy buenos resultados", un programa de alfabetización mediática en colegios e institutos de Jerez, la Sierra y la Costa Noroeste.

Además, por parte del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía se ha puesto en marcha otra herramienta contra la desinformación como es el Registro Oficial de Medios Digitales de Andalucía (ROMDA), al que solo pueden acceder los medios que acrediten una trayectoria de ejercicio y publicación de noticias bajo los criterios deontológicos y una plantilla de periodistas profesionales.

UN NUEVO RECURSO EN JEREZ.ES

Llega esta reacción tras que este miércoles se conociera que el Ayuntamiento de Jerez, con su alcaldesa Mamen Sánchez (PSOE) al frente, anunciara la creación de este recurso en la en su portal web (www.jerez.es) aportando información contra las publicaciones a nivel local "que puedan dañar la imagen o afecten a la dignidad de las personas, colectivos e instituciones". Aún no se han dado detalles sobre su funcionamiento, el área municipal que la gestionará, su ámbito de actuación y el criterio con el que se desarrollaría esta labor aún en "fase de desarrollo".

El ejecutivo considera que esta herramienta será un "servicio público" que ofrecerá "información de valor que contribuya a mantener nuestra ciudad libre de 'fake news', noticias falsas, bulos y rumores falsos, en defensa de una sana convivencia basada en el respeto a la verdad y la objetividad de los hechos". A falta de otros detalles, sí se señala ya que en la proyectada web se podrá consultar documentación "y las pruebas" para contrastar y desmontar los bulos" que se publiquen.