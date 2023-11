Cáritas aprovecha la Navidad para recordar que su campaña es todo el año

"Hay otra Navidad, sin villancicos, sin regalos, sin fiestas; la Navidad que no ves también está ahí; en Cáritas te pedimos que no apartes la mirada de los que sufren, porque contigo queremos lograr que esta sea una Feliz Navidad". Lo que dice la cuña de la campaña es lo suficientemente elocuente. "No son tiempos de paz ni la prosperidad alcanza a todos" dice por su parte el mensaje difundido por un comunicado en el que se señala que "nuestra esperanza es cierta: Dios sale a nuestro encuentro esta Navidad para abrazar nuestra humanidad herida".

Desde Jerez, el director de Cáritas Diocesana, Juan Pérez González, recuerda, en 'El Espejo de Asidonia-Jerez' de este viernes, que "en esta época, que llamamos época caliente porque todo el mundo se sensibiliza un poco más, tenemos que aprovechar". Sobrevuela la idea de un trabajo durante todo el año que es sobre el que pone especial acento. Pero hay que aprovechar en estas fechas para encauzar las aportaciones que crecen estos días.

El alto coste de la vida asfixia a tres millones de hogares en España y uno de cada diez trabajadores son pobres, según el informe Ingresos y Gastos: una ecuación que condiciona nuestra calidad de vida. Todas estas realidades nos ponen sobre la pista de que Jesús nace hoy entre los más pobres y vulnerables. Convencidos de que solo su Amor nos da la posibilidad de perseverar día a día sin perder el impulso de la esperanza, Cáritas lanza su tradicional campaña de Navidad con el lema “Tú tienes mucho que ver”.

A través de esta iniciativa, Cáritas invita a descubrir que todas las personas tenemos mucho que ver en las oportunidades que otras pueden tener. Lo que cada uno hace o deja de hacer, lo que puede aportar puede dar vida, aliviar la soledad, sanar el alma, hacer que otras personas sientan que la vida brota nueva en ellas. Nuestra tarea no consiste solamente en cubrir las necesidades de los otros, sino en descubrir todas las posibilidades de vida nueva que cada persona llevamos dentro.

Esta Navidad tenemos una nueva oportunidad para no dejarnos cegar por las luces de la apariencia y de la superficialidad, de la alegría fácil que no ve más allá de su propia necesidad. Con su campaña, Cáritas invita a todos y a cada uno “a ver la Navidad que no vemos”: la que viven tres millones de hogares en España bajo el umbral de la pobreza severa una vez que consiguen pagar los gastos básicos de la vivienda y los alimentos.

Fuera de nuestras fronteras, también son muchas las crisis y los conflictos que asolan a las personas. Allí están los miles de familias que pasan este invierno en tiendas de campañas en el Alto Altas (Marruecos) tras perder sus casas en el terremoto o de cientos de niños y familias que sufren la devastación de la guerra en Tierra Santa.

Convencidos de que el Amor es el motor que nos impulsa a ponernos en el lugar del otro, Cáritas invita a vivir este tiempo de Adviento y Navidad con una mirada nueva que dialoga y comprende, que se compadece y se llena de ternura, que invita a tejer encuentros y gestos sencillos que aporten alegría, descanso y esperanza a quien lo recibe.

En el trabajo cotidiano, desde las 78 Cáritas parroquiales de la Diócesis de Asidonia-Jerez y nuestros diferentes programas, somos testigos directos de las heridas que van dejando en buena parte de la población estos tiempos difíciles y complejos. Las guerras y las olas migratorias entre países conviven con otras sombras no menos violentas y cercanas, como el empleo precario, la exclusión social, la escasez de vivienda accesible para quienes tienen menos recursos o los problemas de salud y la soledad que se va enquistando en calles y hogares.

La colaboración privada es uno de los pilares fundamentales que permiten a Cáritas desarrollar su misión y ofrecer oportunidades de vida digna a miles de personas en situación de gran vulnerabilidad. En el último ejercicio, Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez destinó más de 3 millones y medio de euros para acompañar a 20.044 personas con problemas crecientes de desempleo, ingresos, vivienda y salud mental. Este importante esfuerzo económico fue posible gracias a la generosidad de numerosos socios, donantes y colaboradores privados, que aportaron más de 2 millones de euros.

Por ello, un año más desde Cáritas llamamos a la colaboración para poder desarrollar nuestra misión y ofrecer oportunidades de vida digna a muchas personas en situación de gran vulnerabilidad. Para canalizar esta llamada a la solidaridad, las donaciones pueden realizarse a través de nuestra web www.caritas.es/jerez Esta plataforma digital permite realizar aportaciones de una forma rápida, sencilla e intuitiva, a través del botón DONA. Cáritas Diocesana también ha habilitado un número de cuenta: BBVA ES67 0182 3240 0100 0021 3191 y otro de Bizum: 00315. Asimismo, para más información, contamos con un número de teléfono de información 956 066 345.

