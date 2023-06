La Junta reclama al Gobierno de España nuevos embalses

"El agua es el motor que mueve la economía de Andalucía" ha dicho en Jerez de la Frontera el director general de Infraestructuras del Agua de la Junta, Álvaro Real, para argumentar todo lo que, considera, han que hacer en la actual situación de sequía. Así, para que no sea un "factor limitante", son precisas tres actuaciones: la regeneración de aguas y la aparición de nuevas fuentes alternativas, fomentar la eficiencia en el consumo y nuevas fuentes superficiales. Es ahí donde se señala al Gobierno de España: "No podemos entender que, desde el Gobierno central no se apueste por nuevos embalses porque son nuevas fuentes que los agricultores y todos los usuarios necesitan".

Lo ha dicho en la inauguración del encuentro 'El futuro del Agua en Andalucía' que se celebra este lunes en las jerezanas Bodegas Lustau. Y ha formulado esa reclamación acompañado de la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, que ha calificado de "importante" esta cita. No en balde aborda aquello que podemos considerar "el centro de atención del Gobierno de la Junta de Andalucía, el tema de la sequía, el tema del agua y las distintas soluciones que se están poniendo desde el Gobierno andaluz".

DE LA REVOLUCIÓN VERDE A LA REVOLUCIÓN DEL AGUA

Colombo ha recordado los cuatro años de la legislatura anterior en la que el ejecutivo autonómico se propuso "la revolución verde" y éstos que le siguen y que, al cumplirse un año de sus primeros cuatro ha dejado clara su prioridad: "La revolución del agua, e intentar paliar ese cambio climático que estamos teniendo en nuestra tierra". La delegada en Cádiz ha subrayado que "hay una propuesta de la consejería de Agricultura y Pesca de la Junta por el tema del agua, junto a todo el Gobierno andaluz, con unas inversiones que son de más de 300 millones que se van a invertir ahora para todo el tema de prevención y para solucionar todo lo que no se ha hecho anteriormente".

Se ha sumado Mercedes Colombo a ese llamamiento al Gobierno de España indicando que la necesidad de "una importante infraestructura que, en nuestra tierra, en Andalucía, supone que nuestra economía se pueda deteriorar mucho si no solucionamos estos temas". "Encantada de poder mostrar en esta jornada todo lo que la Junta está haciendo y, sobre todo, a ver si lo escuchan los que lo tienen que escuchar y el Gobierno de España hace lo mismo", ha añadido.

