Jerez vive su peregrinación espiritual al Rocío

Un Rocío 2020 distinto sin peregrinación a la aldea de Almonte, pero un Roció que seguirá existiendo.

Joaquín Vallejo, hermano mayor del Rocío de Jerez, recuerda que "tenemos sensaciones encontradas aunque ya sabemos que no iba a haber peregrinación desde hace dos meses pero siempre entra el gusanillo por volver a vivir la romería y es algo muy especial lo que estamos viviendo estos días".

Vallejo reconoce que han preparado este año de forma especial para intentar paliar la situación vivida por el coronavirus. "Vamos a hacer nuestra misa como no puede ser menos para que no se nos olvide que Rocío sigue habiendo, lo que no hay es la romería. Vamos a vivirlo de una manera más espiritual y sintiendo nuestra Virgen. Siempre habrá Rocío, de eso no hay duda".

"Estamos en conexión permanente de la Novena que está llevando a cabo la hermandad matríz de Almonte", recuerda Vallejo.