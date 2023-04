"Cómo vamos a vencer nuestros desánimos si no crecemos en amor a la Eucaristía"

"Cuando llegamos con la liturgia al domingo tercero de Pascua, la Iglesia nos invita a ponernos en camino hacia Emaús para dejarnos sorprender por la presencia de un compañero de viaje que enciende nuestro corazón con su palabra, disipa nuestros desánimos, se nos revela en la fracción del pan y nos devuelve con vigor nuevo al seno de su Iglesia donde Él habita recusitado". Así inicia monseñor José Rico Pavés su reflexión pastoral de esta semana, acudiendo a las Sagradas Lecturas de este momento pascual: "El primer día de la semana dos discípulos de Jesús se dirigen a Emaús, las vivencias de los días pasados han sido superiores a sus fuerzas; Jesús el Nazareno, el Maestro al que seguían, ha muerto de forma ignominiosa y, con Él, muchas ilusiones y esperanzas".

"En los dos que van camino de Emaús -prosigue el obispo diocesano de Asidonia-Jerez, nos encontramos representados siempre que el desánimo nos vence llevándonos a abandonar con precipitación el grupo de los discípulos; pero al igual que entonces Jesús mismo se hace nuestro compañero de camino, nos explica las Escrituras y se nos da a conocer al partir el pan". Dice el pastor que "el pasaje evangélico de este domingo nos transmite a gritos una verdad que no debemos nunca olvidar: aunque sea inmenso nuestro desánimo y parezca insuperable la desesperanza, Jesacristo resucitado sale siempre a nuestro encuentro".

Monseñor Rico acude a presentarnos aquello que el Señor nos pide, como a los dos de Emaús. "Lo primero es que escuchemos su Palabra, que le busquemos a Él en las Escrituras; el tiempo pascual es tiempo precioso para volver a encontrar el gusto de alimentarnos con la Palabra de Dios mientras estamos en el camino de la vida". A ello "sigue el reconocimiento del Señor al partir el pan, en la Eucaristía", como hacen los dos de Emaús al ver "el gesto único que ha confiado a los suyos hasta que Él vuelva". "A partir de ese gesto empiezan a comprender", añade el obispo asidonense, y "reconocen a Jesús cercano a sus vidas" así como "recuperan las fuerzas para desandar el camino del desánimo".

"Cómo vamos a vencer nuestros desánimos si no crecemos en amor a la Eucaristía", concluye monseñor Rico Pavés señalando que "la Pascua es ocasión propicia para volver a encontrar el gusto por alimentarnos con el Pan de Vida y buscar a jesús en el sagrario donde se queda por amor a nosotros para que experimentemos siempre su compañía". Puedes escucharlo aquí, como en la programación religiosa de COPE (105.8 FM y 1134 OM): 'El Espejo de Asidonia-Jerez, este viernes a las 13:33 horas, e 'Iglesia Noticias', el domingo a las 09:45 horas. "Emaús no fue sin embargo la meta del camino, los que allí se dirigían con desánimo volvieron renovados al lugar de los discípulos tras el encuentro con Cristo resucitado, así es la experiencia de la Pascua: encuentro con el Señor que aviva en nosotros la alegría de pertenecer a la Iglesia". No te lo pierdas.