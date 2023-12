El Tertulión de Cope Jerez. Capítulo 81: Ya estamos ahí...

Audio





Las cosas del fútbol. Hace muy poco tiempo los ánimos no andaban bien y la solución se antojaba ciertamente complicada. Hasta tal punto, que hasta el más optimista de los xerecistas apostaba ya por cerrar una temporada decente y no gravosa económicamente, y la entrada de una nueva junta directiva que pudiera confeccionar una plantilla de garantías para intentar el ascenso la próxima temporada. Así de cambiante es el mundo del fútbol.

Cinco jornadas después, ninguna derrota, dos empates y tres victorias, las dos últimas consecutivas, hacen soñar a la afición. Esos puntos y el cambio radical de actitud de los jugadores y el juego desarrollado por una plantilla que permite soñar.

Esa ilusión no debe de tapar las carencias. La plantilla es muy corta, y buena prueba de ello es que en el último partido, a pesar de arroyar al Cartaya en tan solo media hora, se le tuvo que dar campo, porque el físico no aguanta. Se cuenta con un buen once inicial, pero los cambios raramente aportan ni tan siquiera potencia física.

El esquema de juego requiere esfuerzo y la carga de partidos de los titulares hace que se vengan abajo. Es urgente la incorporación de más efectivos, hasta en los puestos donde hay garantía, porque de aquí al final de temporada se pueden dar muchas circunstancias desfavorables.

De todo ello y de una afición más que ilusionada, hablamos hoy en El Tertulión de Cope Jerez...., te los vas a perder?