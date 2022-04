Subida Ubrique - Benaocaz, un accidente moral y sus causas: "Ha sido mala suerte"

El accidente en la Subida Ubrique-Benaocaz ha teñido de luto a la Sierra este fin de semana. Aunque no existe el riesgo cero en cualquier prueba de motor, y más aún si no es un circuito cerrado, las medidas de seguridad son el pan nuestro de cada día cuando hay personas alrededor de coches que pueden alcanzar más de 100 kilómetros por hora. No hay prueba de automovilismo de montaña que no contemple unas exhaustivas medidas de seguridad de cara al público que puede presenciar la prueba y también a todos los particiantes de la propia prueba.

De ahí que lo ocurrido este fin de semana en la Subida Ubrique - Benaocaz con el fallecimiento del comisario jerezano Manuel Pantoja de los Santos no sea ni mucho menos algo habitual.

Desde la dirección de la prueba lamentan enormemente lo sucedido, al considerlo un "fatal accidente", tal y como explica Pedro Carlos García, presidente de Escudería Ubrique.

"Todo está en investigación. La Guardía Civil está haciendo el atestado correspondiente. A veces se dan una serie de situaciones que por desgracia ocurre algo que no ha sucedido en 25 años de la prueba. Estamos bastante consternados", apunta el máximo responsable de la escudería ubriqueña.

Manuel de Santos era uno de los 25 comisarios de la prueba que se encontraba en el tramo final del recorrido cerca de Benaocaz. A unos 20 minutos de que acabara la competición, el piloto ubriqueño Juan Antonio García arrollaba con su Peugeot 106 al comisario, que falleció en el acto. ¿Qué pudo ocurrir para tan fatal desenlace?

Todo indica que el coche se salió de una curva, pero ni mucho menos ha sido una imprudencia. "Hasta donde sabemos parece que todo ha sido fruto de la mala suerte. Es algo que no esperamos porque se toman todas las medidas de seguridad y evientemente el comisario sabe dónde ponerse porque lleva más de 20 años viniendo a esta prueba. Era un hombre donde saber colocarse y situarse pero el riesgo cero no existe en estas pruebas", apunta Pedro Carlos García.

«El piloto está destrozado»

El presidente de la Escudería Ubrique revela qué sucedió tras el momento del suceso. "En el momento del accidente se activó el protocolo de emergencia y se suspendió la prueba. En el momento acudieron las amulancias y el helicóptero del 061 pero por desgracia poco se puedo hacer por la vida de este hombre".

"Hemos hablado con el piloto y está totalmente destrozado. Está muy afectado porque en una prueba un piloto está para correr y nada más, y por nuestra parte para poner todas las medidas para que no ocurra nada", añade García.

Ahora será la Guardía Civil la que determine las causas del siniestro. Se estima la que velocidad del Peugeot 106 del piloto superaba los 100 kilómetros por hora, al tratarse de un tramo del trazado en el que se puede alcanzar esa velocidad. Una situación totalmente esperada con un comisario, una de las personas más preparadas para este tipo de pruebas, como triste protagonista de un suceso que ha conmocionado a todo el automovilismo gaditano y andaluz.