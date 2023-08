El sueño hecho realidad del cadista Aaaron

Bonito gesto del Cádiz CF con uno de sus aficionados más pequeños y del que ha cumplido uno de sus años. Todo en una demostración que por más que algunos quieran, el fútbol es de la gente y de los aficionados.

Esto último es lo que expresaba Aarón tras haber conocido a sus ídolos en la mañana de ayer en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz. El joven catalán de 14 años pudo presenciar el entrenamiento del primer equipo, bajo las órdenes de Sergio González, en la grada del campo Ramón Blanco.

Aarón García Velázquez vive en Barcelona y esta semana ha aprovechado para visitar a su familia paterna, gaditana y cadista. "Me gusta el Cádiz CF porque mi abuela es de aquí. La camiseta me la compré en cuanto llegué. Estoy muy ilusionado. Me encantan las playas de Cádiz y además se come que te cagas", expresaba Aarón desde la grada mientras el equipo concluía el entrenamiento.

Con una sonrisa constante, Aarón contaba a los medios oficiales del club que "mi ilusión era venir a la Ciudad Deportiva, ver cómo entrenan. Estoy muy ilusionado. Me gustaría que se clasificaran para la Champions y ganaran LaLiga".

La idea de Aarón era que los jugadores, a la salida de las instalaciones deportivas, pudieran firmarle su nueva camiseta del Cádiz CF, con la que lucía acompañada de una sonrisa en su llegada y el balón amarillo que portaba en sus manos. Lo que no sabía era que viviría un momento mágico y privilegiado.

Al término del entrenamiento, Aarón esperaba junto con sus padres, Pilar Velázquez y José García, en el túnel de vestuarios, atento al trasiego de jugadores que iban y venían del gimnasio. Durante unos minutos de espera, comenzaría la aventura más mágica en el Cádiz CF con algunos de los jugadores de la primera plantilla.

Fali, David Gil, Conan Ledesma, Álex Fernández y Álvaro Negredo dieron la bienvenida a la familia. Aarón pudo fotografiarse con ellos, con su camiseta y con su balón, hasta que el gaditano Chris Ramos se lo arrebató para no dejar ninguna firma fuera de aquel bonito recuerdo que le acompañará toda la vida.

Esa experiencia quedará grabada en el corazón de Aarón para siempre. Una historia que demuestra cómo el fútbol puede unir corazones y convertir los sueños en realidad. Sin duda, un día mágico para el cadismo y para Aarón, quien ahora se siente más cerca que nunca de su querido Cádiz CF.