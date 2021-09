Así vivimos el Rayo Vallecano 3-1 Cádiz CF en COPE Cádiz

No pudo ser y el Cádiz se llevo un serio revés de su visita a Vallecas. Los amarillos no estuvieron bien en ningún momento del partido y acabaron pagando muy caro los errores cometidos ante un Rayo Vallecano que se mostró muy superior de principio a fin.

Álvaro Cervera hizo cambios en el once titular buscando refrescar piernas tras el esfuerzo ante el Barcelona con varios cambios en un once titular que no rindió como se esperaba.

El gol tempranero de Álvaro García fue el primer jarro de agua fría de un mal partido de los cadistas. Haroyan logró el tanto del empate tras minutos de incertidumbre con el VAR pero fue un espejismo. Antes del descanso Falcao volvía a marcar y ponía en ventaja a los de Iraola.

Audio





La segunda mitad fue un quiero y no puedo cadista en el que el Rayo pudo golear. El Cádiz tuvo el empate con un remate de Espino al palo pero poco más. Isi hacía el tercer gol definitivo.

El resumen sonoro de COPE Cádiz

Un partido que arrancaba en los micrófonos de COPE Cádiz a las 18:00 horas y que acababa cerca de las 21:00. Casi tres horas de retransmisión con toda la previa del choque, el encuentro y las reacciones postpartido.

Escucha los goles y los mejores momentos del Rayo - Cádiz en Tiempo de Juego Cádiz.

