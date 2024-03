Verdulla: "Vamos a hacer grande la Semana Santa haciendo que las cofradías sean grandes"

José Manuel Verdulla se estrena en esta Semana Santa 2024 como el nuevo concejal responsable de Hermandades y Cofradías de Cádiz. Un nuevo cargo en el consistorio que el edil toma con responsabilidad y con la idea de que "esta concejalía vaya creciendo con un presupuesto concreto y sus propios técnicos. Se ha dado un paso adelante importante para que las hermandades tengan una conexión directa en el ayuntamiento".

El anterior gobierno municipal tenía previsto un cambio de carrera oficial con el Consejo de Hermandades, cuestión de la que "no nos hemos encontrado siquiera un documento inscrito. Solo era un acuerdo verbal que necesitaba todo en cuestión de licitación y palcos nuevos que se han hecho por los trámites burocráticos que son muy lentos en el Ayuntamiento por su necesidad garantista".

"Como Ayuntamiento nos posicionamos siempre del lado del Consejo de Hermandades. Una vez que esté más que claro de cara al 2025 nos sentaremos y haremos una planificación de cara a los tres próximos años que reflejaremos en un documento. Si yo no sigo, el que venga se encontrará un acuerdo escrito y una planificación ya he hecha, que es algo que nosotros no nos hemos encontrado".

"Vamos a hacer grande la Semana Santa haciendo que las cofradías sean grandes", recuerda Verdulla.

Este Jueves Santo por la mañana se recupera la imposición del Bastón de Mando al Nazareno ocho años después. "Yo creo que Kichi lo quería hacer pero se encontraba en una situación complicada. Se recupera este año con el acercamiento del alcalde que han elegido los gaditanos con el alcalde devocional de la ciudad".