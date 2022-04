"Me gustaría tocar la fibra sensible con mi pregón"

A menos de 48 horas para que el Gran Teatro Falla abra las puertas para el pregón de la Semana Santa, su autora, Toñi Martínez, rebosa ilusión y "muchos nervios". Un pregón que en la noche del sábado estará bajo la Virgen de la Caridad de la hermandad de Las Penas, en San Lorenzo.

La pregonera ha estado en los micrófonos de COPE Cádiz reconociendo que "para mi es un honor poder pregonar mi Semana Santa. Es también una enorme responsabilidad porque no sabía si iba a ser capaz de hilar una historia para contar nuestra Semana Santa, no me veía capaz pero al final lo he podido conseguir", explica.

Un pregón que hasta última hora ha retocado. "Lo entregué a finales del mes de enero pero se me han ocurrido cosas hasta ahora y por supuesto han pasado cosas. No me puedo olvidar en el pregón de Juan Manzorro o lo que está pasando en Ucrania. Cuando comienzas a escribir parece que puede costar pero al final te pones y desde que empecé no he parado".

La Semana Santa de Cádiz, "un milagro"

¿Qué esperas del pregón? "Lo primero que me gustaría es que la gente saliera identificada con lo que estoy contanto. Mira esos sentimientos son los mismos mios. También me gustaría que se quedara el mensaje de que Cristo murío en la cruz por nosotros, una sentencia de amor por todos nosotros. Pero sobre todo me gustaría que en algún momento del pregón a cada uno de los que escuchen el pregón les tocara la fibra sensible y viera que le ha tocado el corazón".

Martínez recuerda que "la Semana Santa de Cádiz es milagrosa porque hay gente que la hace posible y tenemos muchas cosas buenas pero es una Semana Santa milagrosa porque nos falta gente más involucrada en las hermandades. Muchas veces se preocupan por cómo se les dice a las cosas pero los que estamos en el día a día de las cofradía sabemos de la importancia del trabajo diario".

