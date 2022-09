Fernando Pérez, pregonero de 2023: "El que me conoce sabe lo que quiero a mi Semana Santa"

Fernando Pérez, periodista de Canal Sur y cofrade, ha aceptado el encargo y reto de ser pregonero de la Semana Santa de Cádiz 2023. El que fuera hermano mayor de Ecce-Homo y uno de los periodistas que más han promulgado la semana mayor gaditana en los últimos años, ha reconocido los motivos por los que ha aceptado ser pregonero.

"Han sido dos motivos fundamentales. El talante que en estos últimos años se ha mostrado hacía los profesionales de la comunicación y a mi persona, en concreto, que me hace aceptar el reto de ser pregonero. Durante mucho tiempo he pensado también que no debía meterme en este asunto pero he tenido compañeros que siempre me han dicho que estuviera. Este es el segundo motivo. Van a hacer diez años desde que Juan Manzorro ofreció el pregón de la Semana Santa de Cádiz y es un motivo que me ha martilleado la cabeza desde que Juan Carlos Jurado me ofreció la posibilidad de ser pregonero", ha expicado Pérez.

El periodista Fernando Pérez será el pregonero de la Semana Santa de Cádiz 2023 La Permanente del Consejo de Hermandades y Cofradías ha aprobado este miércoles su designación COPE Cádiz 29 sep 2022 - 08:11

¿Cómo será el pregón?

Fernando Pérez ha reconocido que "ya tengo el esquema del pregón. Reconozco que me cuesta más escribir que la puesta en escena, por la costrumbre a la que me he dedicado en los últimos 30 años. Será un pregón en un 70% habitual, y un 30% distinto. Habrá verso pero no será el que sustente el pregón". El pregonero ha reconocido que hará cosas diferentes e innovadoras para la cita del próximo 26 de marzo en el Gran Teatro Falla.

Vídeo





"Quiero que sea un pregón diferente pero cómo yo entiendo mi Semana Santa", ha asegurado el periodista.

Las críticas

Un sector de la ciudad no ha encajado bien la decisión de Fernando Pérez como pregonero por discrepancias un tanto absurdas. "Durante tantos años de opiniones y de estar en un medio de comunicación muchas veces te generan dudas de cómo se puede recibir mi pregón. El Consejo ha tenido un gesto de valentía conmigo pero sé que en el Falla me voy a dirigir a los cofrades y en un porcentaje alto sé lo que piensan. El que es de Cádiz y cofrade sabe como soy y cómo quiero a mi Semana Santa. Hay veces que digo cosas que no le gusta a los demás pero quiero que mi Semana Santa esté a la altura de las mejores".