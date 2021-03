"Con el pregón quiero transmitir esperanza, estoy seguro que habrá una Semana Santa completa en 2022"

A pocos días para que Iván Roa pregone la Semana Santa de Cádiz en el Teatro Falla, el pregonero explica y da a conocer sus sensaciones en los micrófonos de COPE.

"Son días en los que los nervios están a flor de piel. Estoy tranquilo pero conforme se acerque el domingo esas mariposas irán creciendo. Cuando pienso en el momento de estar en el atril y delante del Teatro Falla me veo tranquilo y seguro de mi mismo", explica el pregonero. Una imagen que analiza mucho: "Me veo en el Falla y la intento proyectar. Cierro los ojos y me veo con el Teatro Falla delante. Es una imagen que se me viene mucho a la cabeza".

Será un pregón especial con sorpresas. "El pregón está acabado desde hace semanas pero siempre me guardo algo para el día en el que se va a dar. Lo entregué al Consejo a finales de febrero pero he añadido un par de cosas que las he incuido. De momento se va a quedar así pero tampoco descarta que a última hora entre algo. El texto está cerrado y a un 99% se va a quedar así".

Cádiz ha mantenido su pregón

Sin desvelar nada del pregón, ¿qué quiere transmitir? "Lo que siento ahora mismo es transmitir un mensaje de esperanza porque lo necesitamos. Los creyentes nos tenemos que sustentar en la esperanza. Quiero que la gente se evada de todo esto cuando escuche el pregón y afronte el futuro con optimismo. Estoy seguro que en 2022 vamos a tener una Semana Santa completa", asevera.

"Me gusta cuando escribo un pregón no darlo masticado, sino que la gente trabaje con la imaginación y con su mente. Si consigo que la gente puede transportarse a lo que yo estoy diciendo me daría por satisfecho y sería un éxito".

Cádiz es una de las ciudades que ha decidido que haya pregón. "Soy de los que piensa que debe haber pregón si las condiciones sanitarias lo permiten. Me reafirmo en ello porque noto muchas ganas de Cuaresma, de pregón y de Semana Santa".

