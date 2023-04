Carrera Oficial 10: lo mejor del Martes Santo y la la previa del Miércoles con Caminito y Sentencia

Nuevo capítulo de Carrera Oficial con los sonidos del Martes Santo y las entrevistas del Míercoles Santo. En el programa hemos hablado con vicehermano mayor de Sentencia y con la hermandad de las Angustias.

Pablo Chaves es hermano mayor del Caminito. "Está siendo una jornada muy bonita e intensa como no puede ser menos para nosotros. Los hermanos se han pasado por la capilla durante toda la mañana radiantes de ilusión, gran parte del cortejo ha estado presente con su madre de las Angustias".

Cada Miércoles Santo se obra el milagro del Caminito. "La verdad que sí. Nos damos cuenta de ese milagro cuando gente de fuera lo ve y lo conoce, los que estamos en el día a día mucha veces no somos conscientes de lo que supone ver el paso en la calle tras salir de su pequeña capilla".

"Vamos a procesionar con el manto. Cuando se tomó la decisión no fue una cosa para siempre. Hemos entendido que este año era el momento para ello y no sabemos qué eramos en el futuro. Es una decisión que vamos cambiando y que no tenemos una postura fija sobre ello. Somos muchos hermanos y cada uno tiene su opinión, hay que trabajar para que todos estén lo más involcurados en la hermandad".