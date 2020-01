PP-A exige a Sánchez "no más impuestos, pago de la deuda y respeto a la autonomía andaluza"

El vicesecretario general del Partido Popular Andaluz, Toni Martín, ha reclamado hoy en rueda de prensa a Pedro Sánchez, si finalmente resulta investido como presidente del Gobierno, que “no venga con más impuestos, que pague la deuda del Gobierno central con Andalucía, respete a los andaluces y saque sus manos de la autonomía andaluza”, en referencia a la intervención “injustificada” de las cuentas anunciada de la Junta de Andalucía por el Ejecutivo de Sánchez.

Martín, ha indicado al analizar el debate de investidura que desde ayer se celebra en el Congreso de los Diputados, del que ha afirmado que mientras los españoles y los andaluces están enfrascados en sus preparativos de la fiesta de los Reyes Magos, España camina hacia el precipicio político”. Un abismo propiciado por “un gobierno de tres, PSOE, Podemos y los independentistas, que es el gobierno Tritanic, que quiere hundir a España con todo el pasaje dentro mientras los barones socialistas siguen tocando el violín y España, la España democrática y constitucional que conocemos, se va a pique”.

También ha incidido en que “en el día de ayer, el que lamentablemente parece que será vicepresidente del gobierno de España, Pablo Iglesias, situó a los jueces, los empresarios y los periodistas de medios de comunicación críticos, como los enemigos de la democracia y parece que por ese camino van”. Asimismo, también se ha referido a la intervención del portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, “que descubrió el pastel de lo pactado entre Sánchez y el independentismo catalán: relación bilateral de España y Cataluña, reconocimiento entre iguales, autodeterminación y amnistía a condenados por sedición. Es decir, el futuro de Cataluña no lo decidimos los españoles, sino solo los catalanes”.

El vicesecretario general del PPA ha criticado que “los diputados del PSOE, y los del PSOE andaluz, miraran para abajo mientras sus socios atacaban al Estado y Pedro Sánchez nos convierte en una Comunidad de segunda o mientras Bildu insultaba desde la tribuna la memoria de las víctimas de ETA, también de las víctimas socialistas de ETA”. “Ellos, y los barones del PSOE, son cómplices del pacto con quienes quieren romper España, cómplices del Sánchez que liquida a la socialdemocracia”. El dirigente del PPA ha subrayado, del mismo modo, que “si Pedro Sánchez ha decidido arriar la bandera de España, nosotros, desde el PP andaluz, vamos a mantener más alta que nunca la bandera de Andalucía y, por supuesto, también la de España”. Por ello ha insistido en que “Andalucía será un dique de contención contra cualquier ataque a la democracia, a la Constitución, a cualquier intento de mutilación de la autonomía andaluza por parte de este gobierno Tritanic”.

También, Martín se ha referido a Susana Díaz que “ayer respaldó, hasta con su presencia y sus aplausos, el discurso rupturista con la Constitución y la unidad de España del irresponsable Pedro Sánchez”.Así, ha afirmado que “Susana Díaz ha vendido Andalucía a cambio de un plato de lentejas, a cambio de que Pedro Sánchez la deje seguir viva políticamente unos pocos días más” Para Martín, “el PSOE andaluz está intervenido y dirigido desde Madrid, aquí solo queda una triste franquicia de un PSOE que solo quiere hacerle daño a Andalucía porque votó cambio”. Un PSOE de Pedro Sánchez, ha añadido, “que sigue sin decir ni media palabra de los ERE, el mayor caso de corrupción de la historia de España y que sigue defendiendo y amparando a los condenados por la mayor trama de corrupción que ha conocido España y por supuesto Andalucía.” Con este giro, ha remarcado el popular, “el PSOE se aleja para siempre del centro en España y en Andalucía para convertirse junto a Podemos y el independentismo en la extrema izquierda”.

Ahora, ha apuntado, “el centro, la moderación, el diálogo y la estabilidad en España y en Andalucía son banderas del Partido Popular, frente a este bloque de ultraizquierda que solo quiere romper con la democracia que conocemos”. Ante esta situación, Martín ha advertido que “el PP andaluz no se va a quedar de brazos cruzados y será el altavoz de las reivindicaciones de Andalucía y del gobierno del cambio que preside Juanma Moreno para conseguir sus justas reivindicaciones”. Exigencias “irrenunciables y urgentes” de Andalucía porque “queremos lo que es de los andaluces y lo queremos ya”. Así, se ha referido al pago de la deuda con Andalucía: 537 millones en concepto de IVA y 4.000 millones en concepto de infrafinanciación.

También ha incidido en que “no queremos más impuestos para los andaluces, y no vamos a permitir que venga Sánchez a subirlos cuando el gobierno de Juanma Moreno se esfuerza en bajarlos”. Dentro de este capítulo de reivindicaciones, Martín también ha incluido que “Pedro Sánchez aparte sus manos de la autonomía andaluza que ahora cumple 40 años”. En este sentido, se ha referido a “la intervención injustificada de las cuentas de la Junta de Andalucía en una jugarreta impropia de un sistema democrático”, por lo que ha pedido “respeto” a los andaluces. “Somos españoles de primera y no de segunda, y no vamos a tolerar un trato ni una financiación desigual con respecto a ninguna otra Comunidad, y mucho menos a ninguna otra que haya sido desleal con el Estado, con la Constitución y con la unidad de España”.