El Tertulión de COPE Cádiz: seguir ganando a la espera de mejorar el juego

Triunfo importante del Cádiz que suma 11 de 15 puntos posibles. Un inicio fantástico del equipo cadista que comprueba como las cosas han cambiado esta temporada respecto al año pasado. El conjunto de Garitano busca fiabilidad y ser un equipo más sólido, tareas pendientes del Cádiz.

Y es que el equipo gana pero no ha mejorado su juego. La calidad individual, la suerte en determinados momentos y los fallos ajenos están ayudando a un Cádiz con muchos cambios y que no está echando de menos a jugadores de la talla de Ontiveros y Brian Ocampo.

El Cádiz aún no conoce la derrota en este campeonato liguero y, tras tres victorias consecutivas como local, busca el primer triunfo a domicilio del curso para continuar bien posicionado en la zona alta de la clasificación. El próximo desplazamiento será cercano, ya que los amarillos visitarán al Málaga en La Rosaleda. Los malacitanos llegarán al encuentro tras perder contra el Huesca en el último segundo, aunque como locales no saben lo que es salir derrotados, por lo que será un choque complicado para los de Gaizka Garitano.

El Cádiz CF ha informado sobre el procedimiento para que sus abonados puedan solicitar entradas de cara al partido que enfrentará al Málaga CF y al conjunto amarillo. La gestión ha comenzado este domingo 14 de septiembre a las 10:00 horas, momento en el que quedó habilitada la plataforma online reservas.cadizcf.com