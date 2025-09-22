El Tertulión de COPE Cádiz: las críticas son menos con un liderato en la mano

Suma y sigue de un Cádiz que ya es líder junto al Deportivo en Segunda División. Los amarillos solventan sus problemas en el juego, que siguen existiendo, con puntos y victorias lo que evidentemente acalla las críticas.

A la tercera va la vencida y para colmo en un partido cumbre como es un derbi andaluz en La Rosaleda. Era la tercera salida del Cádiz CF y la más cercana y los aficionados gaditanos no iban a perderse en masa tan importante cita. Si ya en Leganés, donde se empató a un gol, y en San Sebastián ante el filial de la Real, empate a tres, también hubo color amarillo en las gradas, este domingo en el estadio de la capital de la Costa del Sol la marea amarilla se hacía importante incluso antes del encuentro por el centro de la capital malagueña.

El encuentro de los de Garitano fue serio desde el principio y muy diferente a los dos anteriormente jugados fuera de la Tacita y aunque en Anoeta el equipo amarillo también se adelantó en el marcador, las hechuras que está sacando este Cádiz no eran las mismas con las que las comenzó.

Al final, y con los tres puntos ya en el bolsillo, afición y jugadores se unieron en perfecta comunión para celebrar desde la grada con conexión directa al campo la primera victoria a domicilio que pone al equipo en lo más alto de la clasificación empatado con el Deportivo.